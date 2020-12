Tras presentar su proyecto 100, Andrea Martínez reiteró: “mi compromiso es con la gente”

La concejal delineó un repaso del trabajo realizado y del difícil año compartido en comunidad.

“El 2020 fue sin dudas un año de pruebas, desafíos y un año donde nuestros nervios y nuestra capacidad de resiliencia estuvieron a prueba. Un año donde de un día para otro se paralizaba todo y cambiaba nuestra vida”, sostuvo Andrea Martínez.

“Un año donde a muchos nos costó conciliar el sueño pensando en las dificultades y las consecuencias que esta emergencia sanitaria nos traía a todos. Así hubo sectores que fueron determinados como esenciales, otros que fueron flexibilizándose y todavía hoy hay otros que no pueden retomar su actividad, todos enfrentando el riesgo de algo desconocido pero con el compromiso y la responsabilidad de cuidar la salud de todos y mantener las fuentes de trabajo”, agregó.

“Nunca olvidaremos este año, fue muy doloroso no poder ver a nuestros seres queridos ni despedir a los que ya no están”, reflexionó la concejal de la ciudad.

“Desde el lugar que me otorgó la gente mantuve siempre vivo mi compromiso de estar respondiendo a las necesidades que los vecinos me planteaban, con mayor énfasis en todos aquellos que integran o integraron el grupo de actividades no esenciales y en aquellos que más lo necesitaban, porque la pandemia potenció las falencias del Estado” agregó a modo de balance.

“Siempre escuchamos decir que los tiempos de la política no son los de la gente y en muchos casos esa situación se pudo haber profundizado, pero en todo este tiempo escuché, me acerqué y canalicé a través de notas y proyectos las situaciones que se me plantearon, poniéndome siempre en el lugar del vecino para entender las angustiantes situaciones, porque mi compromiso es con la gente”, completó Andrea Martínez.

Un centenar de proyectos

“Hoy presenté mi proyecto número 100 de este año legislativo y al hacer un repaso encuentro muchos relacionados con la emergencia sanitaria y económica: como primera medida la prórroga de los vencimientos de impuestos locales y la gestión de los provinciales, posteriormente solicité la eximición para quienes no tenían actividades, la reducción del 30% de la remuneración mensual percibida por quienes ocupamos cargos políticos para crear un Fondo para atender situaciones sanitarias y económicas, elevar a un 4% el fondo de Asistencia a Entidades Deportivas, un Plan de Apoyo a los jardines maternales y a los Geriátricos, la Creación del Comité de Emergencia Económica, un Programa de góndola local, Balcones Gastronómicos, reducción de costos de gas para Instituciones Sociales y Culturales, el pedido para que se normalicen los sepelios y cortejos fúnebres o la solicitud para que vuelvan los servicios de eventos, entre otros”, relató.

“Pero esto se hizo sin minimizar los reclamos que en diferentes puntos de la ciudad nos hacen los vecinos, concurriendo al lugar para ver la situación y materializando el reclamo para ser un nexo entre quienes necesitan ayuda y quienes deben dar solución al problema, mencionando la puesta en valor de los espacios públicos, como la Plaza San Martín, el Parque de la Agricultura, el pedido para la apertura del Balneario Municipal, el funcionamiento pleno del Registro Civil o la eximición del pago de tasas del carnet de conducir a los Bomberos Voluntarios”, explicó la concejal a modo de balance de un año cargado de actividades poco visibilizadas.

“No quería olvidar la presentación del proyecto de ordenanza para Crear una Escuela Municipal de Oficios, el objetivo de reafirmar la Pirotecnia Cero, proyectos relacionados a Instituto Municipal del Hábitat o el control permanente al Plan de Accesibilidad, entre otras iniciativas que me brindan la satisfacción de no perder el contacto con el vecino y su realidad”, explicó la concejal radical de Juntos por el Cambio quien lamento en algunos casos «la falta de acompañamiento de sus pares a algunas de estas iniciativas».

Estadística

Al cerrar un nuevo año de gestión este 10 de diciembre, la concejal Andrea Martínez presentó 100 de los 273 proyectos que ingresaron los diferentes bloques del Concejo Municipal durante este año, es decir el 36,5% del total, constituyéndose en el bloque que más iniciativas parlamentarias tuvo hasta la fecha.