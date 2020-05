Tras la protesta de comerciantes, Perotti anunció la liberación de nuevas actividades

Por último, Bossio afirmó que “eso representa una contención del problema gracias a las medidas que se tomaron y al seguimiento estricto de las recomendaciones que se dieron para toda la población. Esto no significa que no vamos a ver casos de aquí en más, esporádicamente puede ocurrir casos y es por eso que es muy importante fortalecer todas las recomendaciones que nos permitieron detener el incremento que estábamos viendo”.

Por otra parte, el primer mandatario santafesino aseguró que una vez aprobados los protocolos por Salud, “es donde comenzaremos a analizar que hay actividad podemos empezar a desarrollar y que van a quedar en manos de los municipios y comunas algunas instrumentaciones”. Y agregó: “Las mismas tendrán la particularidad de tratar de desdoblarlas. En la mañana seguirán las actividades bancarias, las actividades que tienen que ver con la administración pública, actividades de pagos y de oficinas con las profesiones liberales. Por la tarde pasará a realizarse el comercio. La idea es que no juntemos mucha gente, que podamos seguir teniendo la posibilidad de no generar aglomeraciones y de ir generando más actividad”.