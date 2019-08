Tras la derrota en las PASO, Macri apuntó al kirchnerismo por la devaluación y descartó cambios de Gabinete

«Hoy estamos más pobres que el viernes», dijo. El Presidente quedó 15 puntos abajo de Alberto Fernández en las primarias, pero dijo que revertirá el resultado en octubre.

(Todo Noticias) – El presidente Mauricio Macri ofreció este lunes por la tarde una conferencia de prensa en el Salón de Pueblos Originarios de la Casa Rosada, al término de la reunión de Gabinete.

Tras los resultados de las PASO, distintos funcionarios del equipo económico estuvieron desde temprano en la casa de Gobierno, entre ellos el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris. Ambos se reunieron esta mañana con el jefe de Gabinete, Marcos Peña. También asistieron el ministro de Defensa, Oscar Aguad, y el candidato de vicepresidente en la fórmula presidencial, Miguel Pichetto.

El Presidente llegó a la Casa Rosada antes de las 9, tras la derrota del domingo en las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Macri iba a encabezar a las 10.30 la reunión de Gabinete, pero el encuentro con sus ministros y colaboradores se postergó para las 15.30 para poder evaluar «cómo evoluciona el día».

Un día después de la dura derrota del Gobierno ante el kirchnerismo, Pichetto, compañero de fórmula de Macri, consideró que el resultado fue «un castigo de la clase media» por la crisis económica. Desde la puerta de su casa en Vicente López, le dijo a TN que el oficialismo lee el resultado de las PASO como «un reclamo» de la sociedad y se esperanzó con revertir en octubre la diferencia de 15 puntos que le sacó Alberto Fernández. «Aún no está nada dicho», aseguró, pese a la gran distancia que los separa de su rival.

Reconoció que no esperaban que el kirchnerismo lograra una ventaja tan grande en las urnas y se lamentó que no tuvieron «el apoyo del centro del país, que siempre acompañó al Presidente». A pesar de las evidentes dificultades para remontar el resultado en las elecciones generales dijo que en octubre deben «dar pelea». A modo de autocrítica dijo además que deben darle «un mensaje a los trabajadores», para convencer a quienes no los votaron.

Las declaraciones más destacadas de Macri

«Toda elección es un mensaje. Y nosotros lo escuchamos. Los votos de los que no nos eligieron representan una bronca».

«Estamos acá para seguir trabajando. Estamos convencidos de que todavía tenemos muchas cosas para mostrar, proponer, hacer».

«Las elecciones de octubre son una buena oportunidad para mostrar que el Cambio continúe».

«Vamos a rever esta mala elección de ayer».

«El dólar volvió a subir, con las consecuencias que eso tiene».

«Lamentablemente tuvimos un día muy malo».

«Hoy estamos más pobres que en las PASO».

«El problema mayor que tenemos hoy es que la alternativa al Gobierno no tiene credibilidad en el mundo».

«El mundo económico no confía en el kirchnerismo, ellos ya gobernaron y tienen que mostrar que van a hacer algo distinto».

«Vamos a seguir trabajando en este proceso electoral para que los argentimos lo recorramos lo mejor posible».

«Me intención cuando me metí en política era ayudar. Es lo que me sigue moviendo. Es mi deber y misión, trabajar minuto a minuto».

«Ojalá en octubre la mayoría considere que vale la pena lo que estamos haciendo».

«Llamé a todos los candidatos que quedaron confirmados en las PASO. El kirchnerismo tiene más responsabilidad para mostrar una actitud que tranquilice la economía».

«Ellos pusieron en duda las Leliq. El kirchnerismo ya gobernó y tiene que convencer al mundo de que van a hacer algo distinto».

«No puedo detallar medidas concretas porque recién están trabajando hoy».

«La confianza cuesta mucho conseguirla y ellos la lapidaron durante sus años de gobierno».

«No hago más responsable a nadie más que a nosotros de esta derrota».

«Lamento en el alma esta derrota. Confío en que vamos a tener una mejor elección en octubre».

«No corresponder adelantar las elecciones. Los plazos están previstos, nos hacemos cargo de las dificultades que generaron las PASO».

«Si volvemos al pasado vamos a tener que empezar de cero».

«Los cambios de Gabinete no se hacen improvisadamente. No tiendo a hacer cambios simbólicos».

«No voy a dejar solo a los argentinos».

«Mi sueño es que hubiese dos propuestas y que generen el mismo nivel de credibilidad».

Las frases más destacadas de Pichetto

«Sabemos que es difícil, pero intentaremos revertir este resultado».

«El mensaje que tenemos que darle a los argentinos es que los hemos escuchado».

«Es interesante que la gente analice los efectos y consecuencias del voto».

«Los resultados parecen muy difíciles de acotar, hay un escenario abierto en el que la gente tiene que identificar el sentido del voto útil».

«Esa historia todavía no está cerrada y está por escribirse».