Tras la confirmación de contagios, un nuevo comunicado del gobierno local

Recordar entonces, extremar el cumplimiento responsable de las medidas de prevención. utilizando el tapabocas, manteniendo la distancia social de al menos 2 metros entre personas, como también no compartir mate, nada de besos y no participar de reuniones sociales, restringiendo los traslados en la ciudad a la menor cantidad posible y manteniendo el hábito de desinfección de manos con agua y jabón o alcohol ya sea en gel o al 70%.

You may also like