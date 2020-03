Tras el paro, sería inminente una nueva convocatoria a paritaria docente

La convocatoria oficial no se hará en medio de una medida de fuerza y desde el Ministerio de Educación provincial aclararon que no la van a dar a conocer por los medios. Pero la medida de fuerza prevista para la semana que viene no le da mucho margen al gobierno. Por eso se especula que el próximo miércoles saldrá la comunicación para las entidades gremiales fijando la fecha de la próxima reunión.

Mientras tanto, el gobierno de Omar Perotti ya está trabajando en la elaboración de una nueva propuesta ya que no tiene tiempo para perder. Los docentes nucleados en Amsafé votaron por abrumadora mayoría el sábado pasado una moción de paro por 48 horas para este lunes y martes y otro de igual extensión para la semana que viene si no reciben una oferta mejorada.