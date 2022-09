Tras el día de lluvia, comienza el Argentino Juvenil de Ciclismo

Las condiciones climáticas impidieron el comienzo de la competencia el jueves y por ello se reprogramaron las carreras en continuado desde este viernes a las 8:30.

El Campeonato Argentino de Ciclismo para las categorías Categoría Elite, Sub 23, Damas Elite y Ciclismo Adaptado que se correrá en el Velódromo Ciudad de Esperanza desde este viernes hasta el domingo próximo.

La Asociación Ciclista Litoral Santafesino, por medio del Club Ciclista Esperancino, tienen a su cargo la organización del evento y la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta es el ente fiscalizador.

Vale recordar que la organización dispuso como valor de entrada un ticket diario de $ 300 y un abono para los tres días por $ 500.-

Las condiciones climáticas impidieron que el programa de actividades se inicien el jueves y entonces desde este viernes comienzan las competencias según este programa:

CONCENTRACION 08:00 HS.

HORA DE INICIO 08:30 HS. EN CONTINUADO HASTA FINALIZAR SEGUN PROGRAMA.

1- Clasificatoria Scratch Elite Varones (2 Series, clas. 10 por serie). Dist. 7,5 km (30 vueltas).-

2- Final Scratch Damas (15 corredoras). Dist. 10 Km (40 vueltas).-

3- Final Persecución Individual Ciclismo Adaptado Varones.-

4- Final Scratch Varones (20 corredores clasificados). Dist. 15 Km (60 vueltas).-

5- Clasificación Velocidad Damas Elite (clasifican 8).-

6- Clasificación Velocidad Varones Elite y Sub 23 (clasifican 16).-

7- Clasificatorio Persecución por Equipo Varones (5 equipos – individual). Dist. 4 Km (16 vueltas).-

8- 8vos. de Velocidad Varones Elite – 1 solo match.-

9- 4tos. de Final de Velocidad Damas Elite (1 sólo match).-

10- Final Persecución por Equipo Varones. Dist. 4 Km (16 vueltas).-

11- Clasificatoria Persecución Individual Damas Elite. Dist. 3 Km (12 vueltas).-

12- 4tos. de Final de Velocidad Varones Elite – 1° Match.-

13- 4tos. de Final de Velocidad Varones Elite – 2° Match.-

14- Clasificatoria Persecución Individual Varones Elite. Dist. 4 Km (16 vueltas).-

15- Semifinal Velocidad Damas Elite – 1° Match.-

16- Semifinal Velocidad Varones Elite – 1° Match.-

17- Semifinal Velocidad Damas Elite – 2° Match.-

18- Semifinal Velocidad Varones Elite – 2° Match.-

19- Final Persecución Individual Damas Elite. Dist. 3 Km (12 vueltas).-

20- Final Persecución Individual Varones Elite. Dist. 4 Km (16 vueltas).-

21 – Clasificatoria Carrera a los Puntos Varones Elite. Dist. 15 Km (60 vueltas).-

22- Final Carrera a los Puntos Damas Elite. Dist. 20 Km (80 vueltas).-

23- Final Carrera a los Puntos Varones Sub 23. Dist. 30 Km (120 vueltas).-

24- Final Carrera a los Puntos Varones Elite. Dist. 30 Km (120 vueltas).-

25- Final Velocidad Ciclismo Adaptado Varones.-

26- Final Velocidad Damas Elite.-

27- Final Velocidad Varones Elite y Sub 23.-