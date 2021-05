Tras el cierre por restricciones sanitarias los Gimnasios se movilizan este mediodía

Entienden que son parte de la solución y no del problema y por ello reclaman seguir abiertos. Convocan a sus clientes y al público en general a participar de la actividad con barbijo y conservando la distancia social.

Tras los anuncios de la Intendenta Municipal Ana Meiners de coincidir con el Gobernador Omar Perotti en implementar las nuevas restricciones en la ciudad, los representantes de gimnasios y centros deportivos decidieron movilizarse.

Los mismos están muy activos desde el domingo pasado en diferentes grupos de redes sociales para mantenerse unidos y llevar adelante acciones coordinadas como la protesta de hoy y de defensa en conjunto.

No son sólo gimnasios, sino también clubes deportivos, centros de yoga, pilates, escuelas de patín, karate y todo tipo de actividades deportivas las afectadas por esta decisión.

«Este jueves a las 12 deportistas y entrenadores nos encontramos frente a la municipalidad. Defendamos nuestro derecho a trabajar» reza la convocatoria que se multiplica en envíos por las redes sociales.

Recordemos que al mismo tiempo de ratificar la implementación de medidas restrictivas por parte de las autoridades, los médicos del equipo privado y público de la ciudad confirmaron que no hay más camas de alta complejidad, que no pueden trasladar pacientes a otros centros asistenciales de Santa Fe y que muy posiblemente los que se enfermen hoy no podrán ser atendidos en una cama UTI.