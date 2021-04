Tras 47 años de historia en Esperanza, cierra definitivamente “De Todo”

A fin de abril cerrará sus puertas uno de los tradicionales comercios de la ciudad. Su dueño confirmó la novedad, habló de competencia desleal, estructuras rígidas a pérdida para quienes cumplen con la ley y de una situación insostenible. Hay descuentos del 30%.

El titular de Tiendas “De Todo”, Rodolfo Bellón, confirmó en la CSC Radio que “es lamentable tener que tomar esta decisión de cerrar a fin de abril, no sólo por uno sino por la gente que durante 47 años nos viene acompañando” pero “todo tiene un principio y todo tiene un fin”, reflexionó.

Explicó que “a las estructuras en serio, con tantos empleados en blanco y con todo en orden se nos hace cada vez más difícil trabajar porque la competencia desleal hoy es muy importante y lamentablemente no se puede hacer nada”. “Cuando uno tiene empleados desde hace 30 años, con lo que cuestan las cargas sociales, es muy difícil competir contra alguien que con un monotributo tiene dos o tres sucursales, sin ningún empleado inscripto y lamentablemente la situación hace que uno tenga que tomar decisiones que no quisiera tomar”, reveló.

En ese marco, analizó que “ni el Estado ni las leyes defienden al comercio en blanco, porque uno está obligado a pagar todo o cerrar para poder tener alguna contemplación, cuando debería haber una instancia intermedia hasta que la situación pase. Porque si bien es cierto que desde hace varios años estamos cayendo, este año con la pandemia se terminó de hacer más profundo la caída, y antes de estrellarnos contra el piso es preferible tomar una decisión que nos permita tomar un poco de aire”.

Consultado por la situación de los empleados, sostuvo que “hay una serie de cosas todavía por acordar, porque esta situación nos perjudicó a todos. Acá todos perdimos”.

Mencionó que “se llegó hasta ahora comiendo el gran stock que había, y se pensaba que en esta época ya iba a estar la situación un poco pero los proveedores no dan créditos, hay que seguir atendiendo a los clientes con créditos, los gastos son muchos, y todo se hace muy difícil”.

Analizó que “no debería ser tan rígido todo, habría que buscar alternativas para flexibilizar leyes sociales, sueldos, ver cómo se puede pasar un periodo de transición como este momento en que las tiendas no venden porque la gente no sale, no hay reuniones, no hay recepciones, ni fiestas, y además ante el problema social y la gente que no tiene trabajo, busca una salida, agarra un bolso y sale a vender”.

Por último, comentó que «durante todo el mes de abril, toda la mercadería tendrá el 30% de descuento sobre el precio que ya estaba marcado».