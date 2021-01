Transportistas: el gobierno de Santa Fe advirtió que no permitirá cortes de ruta

El ministro de Gobierno de Santa Fe, Roberto Sukerman, advirtió este jueves que la provincia “no permitirá los cortes de rutas y autopistas” que llevan adelante un grupo de transportistas autoconvocados.

El funcionario aseguró que si la protesta continúa, “volverá a intervenir la policía” para evitarla.

La policía provincial había levantado este miércoles un corte que se realizaba en el cruce de las rutas 18 y A012, en cercanías de Rosario.

La protesta es efectuada por camioneros independientes y choferes del transporte de carga, que cortaron rutas en reclamo de una tarifa de flete de 85 pesos el kilómetro, publicó El Litoral.

En declaraciones a la prensa formuladas este jueves, Sukerman señaló: «No vamos a permitir los cortes y los que aún permanezcan activos se van a terminar. Tenemos que privilegiar el tránsito de la población y los reclamos deben ser canalizados por las instancias que correspondan, pero permitiendo que las personas y las mercaderías se transporten».

«Tenemos que ser contundentes. Hay una decisión firme del gobierno de la provincia de que estos cortes no se lleven adelante. No es que no haya un reclamo que deba ser atendido, sino que no puede llegarse a la instancia de impedir que la población y las mercaderías se puedan trasladar», añadió.

Además, aclaró: «No es un conflicto con la provincia. No es que este gobierno incumplió un reclamo. Los transportistas tienen que reclamar ante quien corresponda, pero no de esta forma. No son trabajadores que hacen un reclamo ante sus empleadores. Son transportistas o cuentapropistas que deben llevar adelante sus reclamos donde corresponda, pero no cortando las rutas».

En las últimas horas, Bolsas de Cereales y de Comercio expresaron su «preocupación» por las medidas de fuerza de transportistas y alertaron que esas medidas están «impidiendo la libre circulación de mercaderías e insumos».