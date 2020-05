Transportistas aseguran que el abastecimiento está en riesgo

“Algunos Intendentes y Gobernadores deberían enterarse que dentro de un camión viaja una persona que, además, realiza un gran esfuerzo lejos de su familia para llevarles los productos que sus jurisdicciones necesitan para sobrevivir. Si estas medidas no se detienen de inmediato y se buscan soluciones racionales, nos dirigimos a una situación crítica. Pedimos solamente sentido común, empatía y que no subestimen este problema” confirmó Martín Borbea Antelo, Secretario General de FADEEAC.

Según el Presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), Hugo Bauza, “esta situación está desbordada. Muchos transportistas ya no quieren tomar viajes ni entrar a las localidades o provincias problemáticas. Si el Gobierno Nacional no ordena esta situación, en breve los ciudadanos de las provincias y municipios que tomen estas medidas se van a quedar sin alimentos e insumos básicos. Se está muy cerca de generar un contexto de desabastecimiento. Hay que actuar urgente”.