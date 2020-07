Transportistas advierten a la provincia por mayores costos de los controles y el desabastecimiento

Pero no podemos seguir trabajando bajo condiciones que no solo nos afectan económicamente, sino que comprometeh nuestro compromiso de abastecer a la ciudadanía de todo lo necesario para continuar con sus actividades, a pesar de la situación que provoca la pandemia.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, promulgó el Decreto 647/2020 mediante el cual establece que a partir de las cero hora del lunes 27 de julio de 2020, para ingresar a la provincia, quienes no residan en la misma, será necesario contar con un hisopado cuyo resultado sea negativo para Covid-19, que no tenga más de 72 horas de vigencia.

