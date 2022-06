Transporte: no hay gasoil, cubiertas, ni repuestos y preocupa el desabastecimiento

El presidente de la Cámara Empresaria del Autotransporte de Carga Esperancina (CEACE) e integrante de la mesa directiva de Federación Argentina de Entidades Empresaria de Autotransporte de Cargas (FADEEAC), Jorge Carena, reiteró la preocupación por la falta de gasoil en el país y los problemas que ello acarrea.

En diálogo con la CSC Radio, Carena afirmó: “Como empresarios estamos muy preocupados porque no hay combustible; días pasados era solo en algunas provincias pero ahora ya el problema es en el país completo”.

“El mayor inconveniente es para trabajar, pareciera que en esta Argentina trabajar es una palabra mala y estamos muy preocupados porque no hay gasoil, y eso hace que haya unidades que están 12 a 14 horas para cargar, los camiones de larga distancia pierden mucho tiempo esperando en las estaciones de servicio para poder cargar 150 o 200 litros con los cuales se pueden hacer trayectos muy cortos”, describió.

Además, criticó que “la respuesta del gobierno no es la que se necesita, la semana pasada el ministro dijo que en 48 horas estaría solucionado el problema y sin embargo ya llevamos varios días con la misma solución”. “Ayer plantearon que van a importar 14 buques con combustible, pero hay que pensar que la divisa no está en el país, que hay problemas con el dólar y con la economía, con lo cual lo vemos muy difícil”, admitió.

Advirtió también que “la preocupación que se agrega es por el abastecimiento de alimentos, de medicamentos, en plena pandemia se declaró esencial al transporte y en ningún punto del país faltó nada; el 90%$ de las cargas se moviliza por camiones y pareciera que nos están hostigando para trabajar”.

Consultado por la situación en Esperanza, comentó que “en las ciudades el producto llega y se consume, las estaciones van cargando producto. Desde la Cámara estamos trabajando con otra petrolera que no es YPF y a los socios de la Cámara le proveemos una tarjeta para que puedan cargar”.

“En las ciudades chicas no se ve tanto la faltante pero el mayor inconveniente es en las rutas con las unidades; hemos visto que chasis o tractores que dejan los semis en las estaciones de servicio porque no pueden cargar y entran a las ciudades para ver si pueden conseguir el combustible que no tienen en la ruta”, reveló.

Por otra parte, sostuvo que “este año hubo aumentos importantes del precio de combustible y eso genera problemas a las economías de cada empresa que ya no pueden trasladar todos los costos”.

Finalmente, lamentó que “ahora también hay problemas para conseguir cubiertas porque está cerrada la importación; hace un tiempo FADEEAC había hecho un convenio con Corven para traer cubiertas desde China y San Pablo pero ahora tampoco se pueden entregar las cubiertas prometidas porque está cerrada la importación; y tampoco hay repuestos”.