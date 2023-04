Transporte: “Hoy la mayoría de los pasajeros no pagan”, aseguró Sólito

El titular de la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), Leandro Sólito, habló de la realidad del sector, que amenaza con una nueva paralización al quedar jaqueado por los altos costos de funcionamiento, la inflación y la tardanza de los subsidios comprometidos por Nación. Aseguró que sin subsidios el sistema de transporte no funciona.

En diálogo con la CSC Radio, Sólito mencionó que “el cuarto día hábil del mes, es decir el próximo lunes 10 debido a la Semana Santa, tendría que pagarse el segundo tramo del aumento salarial que se celebró en enero” pero advirtió que “las cuentas están muy ajustadas porque es un sector que está en crisis, que está en emergencia ya que en Santa Fe está vigente la ley de emergencia del transporte que promulgó la Legislatura a fines de 2022, y por otra parte es un sector que no se ha recuperado totalmente de la pandemia, sino que comienza a adoptar modalidades distintas y tiene que acomodarse a esa situación en un marco de estrechez económica muy profunda”.

En ese contexto, indicó que “el mayor movimiento del transporte en las líneas provinciales, de distancias cortas que comunican a Esperanza con Santa Fe, se da entre abril y principios de julio, y desde fines de agosto hasta noviembre, por el gran movimiento de estudiantes y docentes”.

“A eso se suma el Boleto Educativo Gratuito. El transporte ha cambiado radicalmente en la manera de prestarse y en la calidad del pasajero, que no es como era antes que por excepción podía tener un descuento, hoy la gran mayoría del pasajero que viaja goza de un descuento o beneficio, como es el Boleto Educativo Gratuito, y la excepción es el pasajero que paga la tarifa plana. Por lo tanto los aumentos de tarifas ya no tienen el impacto que tenían antes en la economía de las empresas, hoy las empresa son tienen prácticamente flujo de caja y tienen que esperar el subsidio para poder funcionar. Hoy es condición sine qua non el subsidio, por eso decimos que la tarifa es insuficiente porque no se ajusta a los parámetros pero también que no sirve para demostrar el estado real de la economía de las empresas, porque no hay flujo de efectivo”, explicó.

En ese escenario, agregó que “lo que hay que hacer es un estudio de costos sistemático y permanente para no quedar atrasados, para evitar la descapitalización que lleva al colapso del sistema y ver cuánta plata hace falta para poner un colectivo en funcionamiento con todos los costos que tiene: mano de obra, repuestos, combustible, choferes, cubiertas, muchos insumos son importados, y definir cuánto sale de la tarifa y cuánto del subsidio. Vamos a un mix con preeminencia de subsidios en cuanto a los recursos que sostienen la actividad”.

Puntualizó que “un 60 a 65% de pasajeros que salen de Esperanza a Santa Fe viajan con el Boleto Educativo Gratuito, es decir que entre 35 y 40 pasajeros –de un total de 50- viaja sin pagar”.

Los subsidios necesarios para funcionar

Respecto de la situación de los subsidios, Sólito explicitó que “la provincia tiene dos subsidios: el subsidio general, el Boleto Educativo Gratuito del cual la provincia se hace cargo del 50%, y el Fondo Compensador que es una parte de la recaudación del impuesto a los sellos que se puso en funcionamiento a fines de 2015-principios de 2016; y el subsidio provincial empezó una parte después de que el gobierno de Mauricio Macri eliminó los subsidios al transporte. La provincia actualiza los montos de subsidios y paga en tiempo y forma pero con eso solo no alcanza”.

Consultado por las largas filas de espera para abordar colectivos desde Esperanza hacia Santa Fe, indicó que “en este momento hay un 90 a 95% de los servicios de la pandemia, hay algunos horarios donde se producen aglomeraciones porque no hay refuerzos, pero también se producen porque al Boleto Educativo Gratuito hay que verlo con el QR y muchos estudiantes se ponen a buscarlo en la boletería, y eso demora. Ya deberían llegar a la boletería con el QR escaneado para no demorar, es una cuestión de concientización. Tenemos que colaborar todos para que el sistema funcione”.

Por último, sobre el costo que debería tener el boleto actualmente analizó: “Hay que verlo porque habíamos pedido un aumento del 100% en función de 2022 y nos dieron el 40%, y habrá que ver cómo viene la paritaria del gremio porque se había arreglado un 29,5% de incremento por los primeros seis meses y hay que ver la negociación con la perspectiva de inflación y demás. De todos modos, la partiría al quedar condicionada por el subsidio pierde dinámica porque si el Estado no garantiza los fondos las empresas no van a firmar nada y ante eso está latente la posibilidad de un paro de Fatap por no poder pagar salarios. Si no hay certeza de subsidios estamos ante la posibilidad de una crisis”.