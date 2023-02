Trabas para importar generan incertidumbre y parate en Hayzea Sica  

El titular de Sica Metalúrgica – Hayzea Sica, Jorge Simonutti, y la encargada de comercio exterior de la empresa, Leila Acosta, hablaron de la problemática que viven a diario para poder trabajar debido a las trabas para importar gran parte de la materia prima.

En declaraciones realizadas a la CSC Radio, Simonutti mencionó que en el inicio del 2023 “hay muchas dificultades que son los problemas de siempre, pero un poco acrecentados, y ahora el gran drama es para poder importar materiales, elementos, etc. por la normativa que está imponiendo el gobierno nacional”. No obstante ello, planteó que “hay que buscarle la vuelta y ver de qué forma se puede salir”.

Puntualizó que “el 70% de los materiales para los equipos petroleros se consigue en el país pero las demás cosas hay que importarlas; como las chapas que sí o sí es importada o la tecnología de diferentes bombas y equipamientos que llevan los equipos petroleros”. “No es tan problemático conseguir eso, pero sí es problemático para Hayzea Sica que construye las torres eólicas que el 100% del material se debe importar. En eso si hay un problema muy grande”, aseveró.

Mencionó que “hay dos proyectos firmados que son trabajos de siete u ocho meses para Argentina, y hay uno o dos proyectos más de parques chicos también para Argentina que no están firmados todavía”.

En tanto, la encargada de comercio exterior de Hayzea Sica, Leila Acosta, explicó que “el mayor problema es la imprevisibilidad y la incertidumbre para poder trabajar” y detalló que “el problema principal es contar con las licencias de importación que requiere el gobierno y que al día de hoy es una incertidumbre muy grande saber si las aprueban o no; es decir que se arte de la base de que hasta que no se compra y no tenés la orden de compra puesta en el exterior y cierta información por parte del proveedor, no podes presentar esa licencia y sin ella no podes importar. Entonces la compra al exterior es a riesgo”.

“Sumado a ello se agrega la falta de dólares que hay en el país y las dificultades que tenemos para hacer giros al exterior para pagar a los proveedores”, apuntó. “Cada operación de importación, lo que hace dos o tres años llevaba una semana o dos, hoy se pude estirar hasta cuatro o seis meses. Es una total incertidumbre, no hay forma de saber cuándo se recibe el material en planta”, lamentó.

En cuanto a las respuestas del gobierno ante la situación, dijo que “no hay muchas explicaciones porque la llegada al gobierno es muy difícil; en los discursos dicen que no habrá faltante de materiales y que el país no tendrá problemas de suministros, pero la realidad de las empresas es otra”. Explicó que “en insumos esenciales como farmacias, alimentos y demás va por un régimen aparte, entonces es diferente a nuestra situación que no somos considerados esenciales”.

“El gobierno da un discurso que no es 100% real para nuestro trabajo diario, que es una total incertidumbre. Nosotros hoy no podemos asegurar ninguna provisión del exterior hasta avanzar con la compra, hacer todas las gestiones y ver si el gobierno nos aprueba o no. Hoy el parate de los procesos productivos es más a regla que la excepción”, detalló.

En este contexto, confirmó que “todos los proyectos que tiene activos la empresa son para el mercado nacional”.