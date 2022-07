Trabas para importar afectan a la industria: “Hay que buscar la solución”, dijo Sarmiento

El presidente de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), Víctor Sarmiento, habló del trabajo que se realiza para poder continuar en la senda del crecimiento pese a las trabas para importar. “No es un tema fácil pero tampoco es imposible poder solucionarlo”, aseveró.

En diálogo con la CSC Radio, Sarmiento afirmó que “no escapa a las industrias en general, y especialmente a las de la provincia de Santa Fe, los problemas de restricciones que está planteando el gobierno nacional, por eso la reunión con el ministro de Producción, el secretario de Comercio Exterior, y funcionarios del Banco Central y del Banco Nación para ver de qué manera, puntualmente, se pueden resolver determinado tipo de situaciones que se presenten dentro de la problemática que está teniendo el crecimiento que viene teniendo el sector industrial”.

Definió que “la situación no es fácil, el gobierno tiene que seguir cumpliendo un compromiso en dólares como es el pago de la deuda y lo que está pasando es medio de manual, hay algunas importaciones que pueden llegar a impactar directamente en la baja de producción y eso es lo que estamos tratando de resolver. No es un tema fácil pero tampoco es imposible poder solucionarlo”.

El dirigente sostuvo que “hay rubros que están exentos de estas restricciones según la medida que tomó el ex ministro de Economía (Martín Guzmán) y creemos que seguirá siendo lo mismo con (Silvina) Batakis, como es todo lo que signifique para alimentación y para autopartes” pero advirtió que “hay algunos problemas bastante serios con insumos de partes o componentes como piezas metálicas y chapas que tienen el mismo cupo para importar que había en 2021, y si se piensa que hubo un crecimiento económico de entre el 25 y el 27% hay un faltante”.

Lamentó que “esto va en contradicción con el crecimiento que venimos teniendo porque estamos en mayo con 7,5% de crecimiento en relación al mes de mayo del año anterior, y es el más alto de los últimos 54 meses. Además estamos casi 7 puntos arriba de 2018 y se superó al 2017 en este mismo mes. Todos los indicadores vienen dando crecimientos muy fuertes: automotriz 256%; prendas un 38%; carrocerías, y allí tenemos los problemas más serios en cuanto al ingreso de insumos”.

Asimismo, remarcó que “hay que entender que la crisis está en el mundo, no solamente en Argentina, porque aunque no parezca el impacto de la guerra ha significado una barrera muy fuerte para la provisión de insumos, incluso hasta con los fletes. La pandemia hizo que se redujera la flota naval a nivel mundial y antes, cuando había tránsito normal, traer un contenedor valía 1.800 o 2.000 dólares, y hoy un contenedor vale no menos de 9, 10 y hasta 11.000 dólares, dependiendo qué se trae”.

En este sentido, consideró que “es una oportunidad para nosotros para empezar a pensar cómo sustituir algunas importaciones”.

“Hay datos que son muy alentadores; tenemos el problema, no hay que negarlo, hay que campearlo, trabajar y exigir fuerte, pero también hay buenos datos. La provincia de Santa Fe es la tercera provincia que ha tomado créditos para crecimiento industrial a nivel nacional después de Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, lo cual es tremendamente importante porque habla de un derrame de trabajo y de puestos de trabajo. De hecho en algunos sectores hay algunos problemas para conseguir mano de obra calificada y no tan calificada”, definió.

En este marco, confirmó que “hay proyectadas inversiones en varios rubros, alimentos para mascotas, se informó de una fuerte inversiones para hacer alimentos para bebé de alto valor agregado, se va a desarrollar en Santa Fe una planta para fabricación de baterías de litio; en Cañada de Gómez la empresa Nova está haciendo una fuerte inversión en energías sustentables”.