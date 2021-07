Trabajo diario, apoyo a propuestas para los vecinos y control de gestión

Son las consignas del accionar de Andrea Martínez que desde Juntos por el Cambio ofrece a la comunidad. “Mirar a los vecinos a la cara y demostrarles que trabajo aportando coherencia y con independencia de criterio es mi mayor tranquilidad” agregó.

“Cada período que representé a los vecinos lo viví con un compromiso extremo, así como la canción dice ‘yo vengo a ofrecer mi corazón’, yo ofrezco mi trabajo diario, no sólo en el diálogo con el vecino, sino también en el debate de comisiones, en las sesiones, en las gestiones con el Ejecutivo; lo ofrezco con la tranquilidad del camino recorrido pero también sabiendo que empezamos una campaña electoral en pocos días y en mi caso el trabajo se intensifica porque lo hago sin descuidar las responsabilidades de sesión”, explicó Andrea Martínez ante la consulta sobre las razones de su postulación.

“Lo dije siempre, es un gran honor para mí representar a los vecinos en el Concejo Municipal y aportar mi mirada a cada debate” agregó la concejal de Juntos por el Cambio.

La novedad de esta elección es que la primaria definirá entre tres sectores la lista para la elección general en JxC, entre ellos el fascendinismo ahora incorporado al “macrismo”.

“Siempre fui radical y pertenezco al sector político que lidera José Corral que integra Juntos por el Cambio desde su momento fundacional, hoy se suman otros sectores del partido, es un reconocimiento a que éste era el camino para ponerle un freno al kirchnerismo, el tiempo dirá si están convencidos o es un simple oportunismo”.

“No hago campaña mintiendo, no consigo cosas a través del engaño, no uso la política para beneficio personal, la defensa de los intereses de los vecinos me ha enfrentado muchas veces a sectores políticos de la ciudad que han usado la difamación como medio de intimidación” explicó Andrea Martínez que sentenció: “mirar a los vecinos a la cara y demostrarles que trabajo sin compromisos ni jefes políticos es mi mayor tranquilidad”.

Control de gestión

“En varias oportunidades me encontraron reclamando mayor transparencia a la administración municipal y siempre analizo los proyectos pensando en lo mejor para los vecinos, son consignas de trabajo que puedo sostener enumerando mi posición ante cada iniciativa propia, de la intendenta o del resto de los concejales, por eso nadie puede tildarme de poner palos en la rueda”, explicó.

Equipo y muchas ganas

“Estoy muy contenta con la lista que le ofrecemos a los esperancinos, es un reflejo de sectores muy afectados en los últimos tiempos y compartimos esa consigna de no bajar los brazos, trabajar y trabajar, dialogar y proponer para cambiar o mejorar la ciudad en la que elegimos vivir”, explicó Andrea Martinez al presentar a su lista de candidatos.

Junto a Juanchi Echevarría, Viviana Verón, Sebastián Spies, Daniela Millaá, Lea Rojas y Daiana Arce que aceptaron este desafío de continuar transformando la ciudad que queremos. Junto a la producción, el comercio, los docentes, el campo, los profesionales, los jóvenes, los emprendedores, junto a todos los sectores y vecinos que se suman a trabajar desde el lugar que ocupan.