Trabajadores del Sanatorio Avenida en estado de asamblea por salarios adeudados

Piden cobrar el mes de julio y el medio aguinaldo adeudado. Seguirán con las asambleas y garantizan las guardias.

Desde el gremio ATSA, Marcela Aimar señaló que “a la fecha el Sanatorio Avenida no ha hecho efectivo el pago de la totalidad de los salarios del mes de junio y del aguinaldo que ya está vencido, y es una honda preocupación en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando, en medio de una pandemia, trabajando duramente y si tener su sustento”.

Ante ello, informó que “es una situación realmente muy preocupante, por eso los trabajadores están convocados en asamblea reclamándole al directorio que haga efectivo el pago, y se abrió un expediente en el Ministerio de Trabajo de la provincia ya que como ATSA se denunció esta situación, que hace insostenible la situación laboral y familiar de los trabajadores que necesitan cobrar su sueldo.

“Los dueños de la empresa hasta ahora no han dado respuesta efectiva ni a sus trabajadores ni en el ámbito del Ministerio de Trabajo, por lo que hacemos un llamado a la reflexión que deben cumplir con su rol empresarial y pagar lo que deben a efectos de que los trabajadores puedan trabajar con sus salarios pagos”, sentenció.

Por esta situación, este miércoles comenzó un plan de lucha que consiste en “asambleas informativas hasta tanto los compañeros puedan cobrar los haberes que les están adeudando”. En ese sentido, en Play Televisión, resaltó “la importancia del cobro destacando el trabajo que están haciendo los trabajadores debido a la pandemia, todos sabemos cómo se está trabajando en la ciudad y es más que merecido y un deber que les paguen sus haberes”

Detalló que “son 23 trabajadores afectados por la situación” y aclaró que “las asambleas son para visibilizar el conflicto y que puedan cobrar, los pacientes están atendidos porque se garantiza la guardia mínima de enfermería”.

Por último, se informó que “se están realizando audiencias en el Ministerio de Trabajo donde la empresa dice que no tiene dinero para pagar, pero no es justo y los compañeros no pueden seguir trabajando de esa forma, es un deber de los empresarios que den solución y respuesta a los trabajadores”. Ante esto, advirtió que “las asambleas van a continuar hasta que los compañeros puedan percibir sus haberes”.