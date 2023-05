Toledo lamentó la falta de diálogo de Meiners y habló de su proyecto para el Concejo

La ex secretaria de Promoción Social de Esperanza, Romina Toledo, se refirió a su salida del Gabinete de Ana Meiners debido a decisión de encabezar la lista de candidatos a concejales por el peronismo. Lamentó la falta de diálogo de la intendenta y ratificó su proyecto electoral.

Al ser consultada respecto de si le sorprendió la decisión de la intendenta, en declaraciones realizadas a la CSC Radio, Toledo contó: “Siempre traté de ser muy sincera y de blanquearle a Ana –que es mi referente y es quien me dio el espacio dentro de la Municipalidad- que quería ser candidata a concejal porque consideraba que desde el ámbito de Gabinete teníamos que llevar una propuesta al Concejo. Hace dos años le dije que quería serlo, que teníamos intenciones con un grupo de compañeros y compañeras que veníamos trabajando políticamente y en los territorios; en ese momento ella consideró que no, que me tenía que quedar en la gestión, pero también le dije que iba a trabajar para el 2023 poder ser candidata a concejal. Eso ya estaba hablado, siempre pensando en que iba a ser la candidata oficial de la gestión, por el tiempo recorrido, por haber estado en el territorio tanto tiempo, por formar parte del Gabinete, por conocer muchísimo la gestión. Eso no fue así, ella define otra cosa y esto hace que yo deba retirarme del Gabinete para poder cumplir con la intención de ser candidata”.

En ese marco, mencionó también que Promoción Social “es una Secretaría en la que no existen los sábados y domingos, ni los horarios de 6 a 13, es una Secretaría donde se trabaja con la necesidad y muchas veces el dolor de la gente, entonces uno tiene que poner a cualquier persona por encima de uno y esa fue mi premisa, mi obligación y de esa manera trabajé durante estos ocho años. Nunca me costó porque es un trabajo que amé y que amo, para mí el trabajo social es algo que me gratifica y tengo la suerte de trabajar de lo que me gusta”.

“Pero también uno pretende que ese trabajo que se hizo durante tanto tiempo le sirva a la gestión y al partido para poder marcar un rumbo, y eso es lo que intentamos. Porque esto no se trata de cuestiones personales, no se trata de Romina Toledo; es la construcción de un proyecto que mira para el futuro, que tiene intenciones de cambiar de a poco algunas cuestiones que no nos gustan de esta gestión y de poder valorizar todo lo que sí nos gusta, que hubo muchísimo. Y esta falta de diálogo tiene que ver un poco con no poder entendernos de hacia dónde íbamos en este último tiempo”, reconoció.

Asimismo, confirmó que Carolina Trod, también renunciada de su cargo en el Gabinete, “también forma parte del equipo de este proyecto, y como explicó en sus redes sociales, no estaba de acuerdo con la decisión que se tomó”. “Siempre pensamos que íbamos a tratar de que exista primero posibilidad de diálogo pero la decisión fue determinante”, admitió.

En tanto, aclaró que su proyecto es para presentar “sólo concejales; siempre le aclaré a Ana que íbamos a trabajar en función de nuestro partido, del peronismo, y que íbamos a ir detrás de nuestro candidato a intendente, que en ese momento era Ariel (Defino), y se había planteado así. Hubo rumores de que iba a encabezar una lista de concejales de otro candidato y acá es donde hablo de la falta de diálogo, a mí nunca se me preguntó qué es lo que iba a hacer, y yo traté de explicarlo un montón de veces. Cuando uno llega y no encuentra del otro lado la posibilidad de hablar, es porque la decisión ya está tomada, pese a lo que uno tenga para decir. Nunca hubo una intención de ir bajo otro candidato a intendente”.

Respecto del sector que sería su referencia, Toledo afirmó: “Estamos cerrando, estamos viendo, tenemos cuatro posibilidades para poder organizar, así que no se pueden dar muchos detalles hasta que cerremos listas”.

Admitió además que “es una opción” la posibilidad de competir contra la propia Ana Meiners si se presenta una candidatura a concejal. “En algún momento lo charlé con ella, cuando planteé varias veces en la mesa del Gabinete que era una opción jugar y ser candidata de la gestión, y ella me dijo que no tenía intenciones de ir al Concejo, que no le interesaba, que no era lo que ella quería y que no iba a serlo. O dijo en ese momento, delante de todos mis compañeros en el Gabinete, me sorprendería que ahora lo haga porque ella planteó que la lista del Concejo se armaba con otra persona, cuando me pide la renuncia me da un nombre y todo, pero serán decisiones de ellos”, reveló.

Sobre sus opciones a futuro, comentó que “desde el momento en que dejo de trabajar dejo de percibir mi sueldo, como corresponde, así que ahora soy una desocupada hasta dentro de unos días, que seguramente saldrán posibilidades de trabajo”. “La realidad es que yo tomé una decisión que va por encima de una cuestión personal. Sabía que podía pasar, si bien no me lo imaginé porque pensé que habría posibilidades de dialogar, evidentemente eso no existe. Como le dije a ella, desde el día uno cuando se me pidió que estuviera en la Secretaría de lunes a lunes, dejé todos los otros trabajos que tenía para dedicarme al municipio”, afirmó.

Sobre la tranquilidad que transmite pese a la situación, Toledo analizó: “Hay una construcción de mucho tiempo, de un equipo muy lindo, de un grupo muy lindo de personas, gente común, que tiene intenciones de pensar en una ciudad que crezca, en una ciudad que tenga oportunidades, en un Concejo que salga a la calle, que hable con la gente, que tenga la posibilidad de generar proyectos y no sea solamente el brazo operativo del Ejecutivo”.

“Nosotros sabíamos que esto era una posibilidad y ahí vamos, en función de un proyecto y eso es lo que nos interesa: ir en función de este proyecto que queremos, un proyecto de futuro, de una ciudad que tenga la posibilidad de ir acompañada de gente que le interesa ver el crecimiento de la ciudad. Más allá de las cuestiones netamente políticas lo que caracteriza a este grupo que armamos es querer hacer en nuestra ciudad y es pensar en nuestra ciudad a futuro”, concluyó.