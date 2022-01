Toledo dijo que “se busca la reubicación de las familias” del asentamiento en zona oeste

La secretaria de Desarrollo Social de Esperanza, Romina Toledo, brindó detalles del trabajo efectuado sobre los terrenos de calle Dr. Gálvez, en la zona oeste de la ciudad, donde se formó un asentamiento barrial hace mucho tiempo.

Al respecto, recordó que “hace muchos años, Ana (Meiners) solicitó a la Nación la potestad sobre esos terrenos que nos permitían cuidar los espacios y evitar que hubiera cualquier tipo de ingreso de personas; esa documentación necesaria hace unos meses que llegó y hace posible que como Estado municipal cuidemos las tierras y podamos intervenir sobre las mismas evitando que haya nuevos ingresos”.

De todos modos, reconoció que “en el proceso hubo gente que edificó en el lugar y se estableció allí y ese proceso tiene que comenzar a retroceder de alguna manera, hay que empezar a trabajar en la reubicación de esas familias y eso se está haciendo con el gobierno provincial y las demás Secretarías del municipio con el objetivo de que ese sector de la ciudad no sea asentamiento”.

Aclaró, en declaraciones a Play Televisión además que “hay que tener en cuenta que no se va a regalar nada sino que habrá un proceso en el que cada uno va a pagar lo que corresponde”.

[Locales] 🚧 Municipio retiró elementos de construcciones vacías para evitar nuevas radicaciones en el asentamiento del Oeste https://t.co/4kssrvuFUw — Esperanza DiaxDia (@EsperanzaDxD) January 7, 2022

En relación al lugar donde reubicar a las familias, indicó que “se está trabajando con la provincia, son terrenos provinciales los que estamos solicitando para la reubicación de las familias y desde el municipio lo que hacemos es garantizar todas las semanas y fines de semana que no haya nuevos ingresos”.

Detalló que “actualmente hay 70 familias, integradas mayormente por personas adultas, y hay un sector de las primeras 13 familias a las que en algún momento se les dio luz y agua”. “Aunque no fue el municipio, en su momento hubo una decisión de las instituciones de hacer el tendido de luz y agua, y todas las familias tienen su monolito y bajada de luz, y hay tres expedientes en los cuales se explicaba a la EPE que el municipio no habilitaba que se bajara luz y agua. En un principio había 13 familias y se buscaba la reubicación pero obviamente cuando se llega con la luz y con el agua, esto hace que un montón de otras familias hagan conexiones clandestinas y por eso hoy hay un sector del barrio que no tiene agua”, explicó.

Finalmente describió que “hay 70 viviendas precarias, algunas se desarmaron, otras familias se fueron yendo con ayuda del Estado, en algunos casos alquilando, y acompañando ese proceso”.