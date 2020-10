Todos por Facu: impulsan una rifa para que el joven pueda operarse de la vista  

“La enfermedad es una deformación de la córnea, que en vez de ser plana es en forma de cono y a raíz de esto la luz no llega bien y el cerebro bloquea al ojo. Sin los lentes no ve nada definido y eso es progresivo hasta la perdida de la visión. La enfermedad tiene cuatro fases, la última es el trasplante que no es recomendable en la edad de Facundo”, explicó Mari.

