Todo listo para la caravana del Juguete de Bomberos Voluntarios

Recolectando juguetes hasta último momento, finalmente se logró alcanzar la cantidad necesaria para poder recorrer todas las escuelas y dejar el regalo de Papá Noel a 1.100 niños de las escuelas de la ciudad, en este sábado 24 de diciembre.

Desde el cuartel, el coordinador de la campaña Gustavo Hoffer, comentó que “faltaban juguetes para tres escuelas que se terminaron de armar en la noche del viernes con los regalos que se recolectaron durante todo el día en el cuartel y en la peña familiar que realizó el Club Defensores”.

A la hora de hacer un balance de la campaña, señaló que “siempre es positivo porque el hecho de que la comunidad pueda empatizar con quienes menos tienen, especialmente porque son chicos, es algo muy bueno; pero este año el contexto del país y el Mundial que estuvo en el medio hicieron que los tiempos se alarguen y llegamos a último momento con algunos faltantes. De todos modos, poder llegar un año más con la campaña es positivo”.

“La cantidad de juguetes que se logró este año es justo, pero sucede que desde hace varios años vienen sucediendo cosas, no hay que olvidarse de los dos años de pandemia, el contexto del país, la economía y muchas cuestiones que hacen que la gente tenga que priorizar alguna cosa, pero igual hay que destacar que no se deja de lado el acompañamiento de la gente que siempre estuvo y esta vez no fue la excepción”, reflexionó.

Por otra parte, advirtió que “hay tantas ganas de concretar la campaña que si llueve se va a salir igual, salvo que haya una tormenta muy fuerte que ponga en riesgo la integridad física de las personas”. Confirmó que la caravana está prevista para comenzar a las 15.15 desde el cuartel, para estar a las 15.30 en la Escuela Gadda y desde allí seguir hasta barrio Unidos, La Orilla, barrio Sur y para terminar cerca de las 20 horas en los hogares de ancianos del centro.

ESTABLECIMIENTO Hora

Esc. 6403 Gadda 15,30 hs

Esc. 1368 G. Donnet – Barrios Unidos 15,40 hs

Esc. 319 M.Z. de Iriondo – Barrio La Orilla 15,50 hs

Jardín 291 Paso Vinal – Barrio La Orilla 15,55 hs

E.P.I. La Orilla 16,05 hs

Hogar Carpen Die 16,15 hs

Hogar Rincon de luz 16,30 hs

Esc. 316 G. Lehmann – Barrio Norte 16,45 hs

C.A.F. N° 6 16,55 hs.

Esc. 2030 17,05 hs

Hogar Aldo Bustos 17,10 hs

Esc. 1075 Centenario 17,25 hs

E.P.I. Fátima 17, 35 hs

Hogar Santa Ana 17,45 hs

Hogar Los Nonos 18,00 hs

Hogar Renacer 18,15 hs

Hogar La Edad de Oro 18,30 hs

Esc. 1352 R Favaloro – Los Troncos 18,45 hs

Esc. 315 A. Castellanos 19,00 hs

Hogar Esperanza de Vida 19,10 hs

Esc. 6401 J. Newbery 19,15 hs

Hogar San Francisco de Asís 19,30 hs