Tiene “muchísimas ganas de vivir” y necesita 30 mil dólares para operarse

“Yo tengo dos hijos que son mi motor para estar positiva y salir adelante. Esto tiene partes difíciles, oscuras, en este camino. Son los que me sacan adelante y me dan fuerzas para seguir luchando. Yo tengo muchísimas ganas de vivir”, cerró.

Acerca de cómo descubrió que sufría cáncer, relató: “yo empecé con síntomas en abril y marzo, me costaba comer, bajé rápido de peso y tenía dolor de cabeza. Cuando fui al médico, me di cuenta que la parte hepática estaba afectada. En Rosario me confirmaron que era cáncer, estaba avanzado y tenía metástasis”.

Con respecto a cómo fue la atención de la enfermedad en etapa de pandemia, manifestó total conformidad. “En eso, no puedo quejarme. Yo me atiendo en Santa Fe y siempre hicieron todo para que pueda tener sesiones de quimioterapia sin saltear alguna”.

Sobre el tiempo en que tiene para conseguir el dinero y operarse, dijo: “a mí me queda una sesión de quimioterapia. El martes de la semana que viene me la harían y, a partir de ese martes, se cumplen 20 días para poder hacerme la operación”.