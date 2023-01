“Terminemos con la impunidad de los que pasean con cuchillo por la calle”

El diputado Juan Martín presentó un proyecto de ley que busca modificar el Código Penal para tipificar y sancionar la portación de armas blancas, que hoy no es un delito. “Los hechos se reiteran a diario, ya sean asesinatos, asaltos o ataques. El Estado no puede seguir mirando para el costado mientras la situación se agrava”, dijo el legislador.

“No puede ser que cualquiera se pasee con un cuchillo por la calle y no pase nada”, afirma el diputado Juan Martín, autor de un proyecto que busca precisamente terminar con este gris en la legislación nacional. Sucede que hasta el día de hoy, la portación de armas blancas sin justificación no está tipificada en el Código Penal y por lo tanto no es un delito.

El legislador de Juntos por el Cambio presentó una iniciativa para que imponga tanto sanciones penales como multas.

“Estos días en la Ciudad de Santa Fe y en la provincia fueron noticia recurrente los ataques, las lesiones, los robos y las amenazas que perpetran delincuentes con armas blancas. No se puede seguir mirando para el costado: hace falta determinación y firmeza”, indicó el diputado radical.

En Venado Tuerto a principios de año, una chica mató a su cuñada a puñaladas. En Navidad, en Alto Verde, en la ciudad de Santa Fe un joven fue muerto también de un cuchillazo. Esos han sido casos letales, pero hay otros también muy graves como el de una pelea con cuchillos en el centro de la capital provincial; o el de un vecino apuñalado en zona de la peatonal por no querer comprarle chicles a un vendedor ambulante.

También hubo un caso en la Basílica de Guadalupe de un apuñalado; a otro muchacho que dejaron tirado en el Jardín de Botánico con heridas de armas blancas. También la semana pasada se supo de dos ataques, la misma noche, en Villa Hipódromo y Barrio Las Flores.

Para el legislador, esta sucesión de casos es solo una muestra en un breve lapso, de la situación que se vive. “No estamos hablando de hechos aislados. Acá hay un hilo conductor, una continuidad. Vale a tal fin citar números: sólo en 2020 el 58% de los homicidios fueron en la vía pública y el 30% utilizando un cuchillo o navaja”.

“Es una realidad que la portación de armas blancas sin motivo, implica de por sí un peligro que no podemos seguir tolerando. Por eso solicitamos también que se eleven las penas de los delitos cometidos con estos elementos, porque se trata de un agravante clarísimo y hoy en términos normativos no se lo reconoce así. Hay un vacío legal que debe subsanarse”, agregó el diputado.

El proyecto presentado por Juan Martín es acompañado por sus pares María Luján Rey; Gabriel Chumpitaz, Mario Barletta; Manuel Aguirre; Lisandro Nieri; Pamela Verasay; Jimena Latorre; Lidia Ascárate; Aníbal Tortoriello; Gustavo Bouhid y Martín Berhongaray.

Penas y multas

“Tenemos ejemplos internacionales y locales que demuestran buenos resultados aplicando estas medidas. Reino Unido y Canadá han avanzado en éste sentido y también lo hizo la provincia de Mendoza en su código contravencional, con el objetivo de prevenir y combatir el delito”, señaló Juan Martín.

“Por supuesto -puntualizó- que quedarán exceptuados quienes deban portar un elemento cortante por motivos de profesión, oficio o actividad. ¿Pero por qué tolerar que una persona pasee por una avenida con un Tramontina en la cintura sin motivo alguno? ¿Por qué facilitar así la potencialidad delictiva?”, indicó.

En la iniciativa presentada en la Cámara Baja nacional, se propone incorporar al Código Penal de la Nación que quien porte armas blancas u objetos cortantes o contundentes, inequívocamente destinados a ejercer violencia o agredir, será reprimido con prisión de 6 meses a dos años de prisión y multa de $50.000 a $100.000. Igual pena corresponderá a quien suministre estas armas a menores de 18 años.

Además, la tenencia de forma desenfundada o con la hoja desprotegida de armas blancas será reprimida con prisión de 1 a 3 años de cárcel, y multa de $100.000 a $250.000.

Agravantes

Vale agregar que el proyecto va más allá de la tenencia en sí e impulsa modificar el artículo 41 bis del Código Penal Argentino, para agravar penas por el uso de armas blancas, o incluso cualquier tipo de elemento cortante. Si un delincuente los emplea para cometer un ataque o intimidar a la víctima, se propone elevar la condena para el delito que se trate a un cuarto en su mínimo y en su máximo.

“Nuestro código penal tiene más de 100 años: los tiempos exigen que actualicemos las normas y nos hagamos cargo. No puede ser que cualquiera pasee con un cuchillo por la calle y no pase nada. La Policía y la Justicia deben hacer su trabajo pero necesitamos herramientas claras en nuestra legislación. No son momentos de mirar para el costado. Hace falta determinación y firmeza”, concluyó el diputado Juan Martín.