Tensión: UTA amenaza con un paro de transporte para el viernes

Por último, el representante de UTA, Osvaldo Agrafogo, manifestó: “Nos vamos con nada en las manos, se fue el mes de enero, mañana es el cuarto día hábil y los trabajadores no percibieron su sueldo”. Ante ello, el sindicalista advirtió: “Esperaremos a la audiencia de mañana y sino el próximo viernes a lo mejor no va a haber transporte en la ciudad de Santa Fe”.

Las empresas manifestaron que no tienen posibilidad de financiamiento para pagar los haberes. En caso de que ingresaran 10 millones de pesos serían para Santa Fe Capital pero tampoco alcanza. El titular de la Asociación de Trabajadores del Transporte Automotor de Pasajeros, Leandro Solito indicó por Radio EME que “ya no hay formas de afrontar los sueldos porque las empresas ya se endeudaron para hacer frente a los sueldos de enero y aguinaldo”.

La situación se tensó aún más cuando este mediodía se realizó una audiencia en la Secretaría de trabajo y allí los empresarios manifestaron que mientras no lleguen los subsidios no podrán hacer efectivos los pagos.