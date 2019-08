Tenistas del LTCE juegan en Nacional y Circuito del Centro

Varios exponentes del tenis del Lawn Tennis Club Esperancino estarán teniendo participación en certámenes esta semana. Lo harán en el Campeonato Nacional y en el Torneo del Circuito del Centro.

CUATRO AL NACIONAL

Con cuatro referentes estará presente el LTCE en el 4º Campeonato Nacional de Tenis, en Córdoba, organizado por la Federación Cordobesa de Tenis.

En el ex Grado 1, donde sólo intervienen los mejores rankeados a nivel AAT, juegan desde hoy dos Sub 14 y dos Sub 18,

El Nacional se disputará en el Córdoba Lawn Tenis Club, teniendo como subsede al Jockey Club.

En Sub 14 se presentarán Bernardo Gay y Giuliano Furlotti. Este último apenas arribado de República Checa, donde jugó el Mundial (8º con Argentina) y cerró la gira europea de la COSAT.

Los Sub 18 que están inscriptos son Francisco Gay y Azul Malatini.

DOS SEDES DEL CIRCUITO

Con un buen número de menores el LTCE tomará parte del nuevo Torneo del llamado Circuito del Centro, dentro del ámbito de la Liga de Tenis del Litoral Argentino.

El certamen se disputará entre sábado y domingo, con dos sedes, ya que tendrá lugar en las canchas del Club Libertad San Jerónimo Norte y Santa Clara.

El día sábado jugarán los de la categoría Varones A y B1, y las niñas de A y B.

Para el domingo se anuncia la particpación de B2 y C.