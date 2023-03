“Tengo muchísimas expectativas positivas”, dijo el nuevo pastor evangélico en Esperanza

El nuevo pastor de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, Sergio Schmith, llegado hace pocos días a Esperanza habló de las expectativas que tiene para su trabajo futuro y aseguró que le “sorprendió para bien” la ciudad.

En diálogo con la CSC Radio, Schmith contó que llegó a la ciudad “hace unos 10 días” y se manifestó “sumamente contento de estar en una ciudad tan linda como Esperanza y en esta comunidad de la Iglesia Evangélica”.

Recordó que es nacido en la ciudad de Santa Fe y que sus padres son oriundos de Santo Domingo pero que a los 18 años viajó a Buenos Aires para estudiar teología: “Me ordené como ministro en mayo de 1997, trabajé primero en Asunción (Paraguay), luego en Entre Ríos, posteriormente retorné a Paraguay a una localidad llamada Raúl Peña, y en Temperley, al sur de provincia de Buenos Aires, hasta que finalmente tuve la suerte de estar 12 años en Carolina del Norte, Estados Unidos, donde pude completar mi doctorado en Biblia. En 2019 volví a la localidad de Viale, Entre Ríos, y ahora me toca Esperanza”.

Al momento de hablar de Esperanza, contó que “ya conocía la ciudad porque cuando confirmé mi fe en Jesucristo lo hice en este templo y además tengo familiares y conocidos por parte de mis padres. Tenemos muchísimas expectativas positivas, realmente Esperanza es una ciudad hermosa para trabajar y para servir así que estamos sumamente contentos”.

“Hacía muchos años que no venía a Esperanza y me sorprendió lo mucho que creció y la pujanza que tiene. Me sorprendió positivamente, visto con ojos de afuera Esperanza es una ciudad hermosa, y ahora la idea es conocer a la gente, insertarme más en la ciudad, contactarme con los líderes de otras iglesias. Tengo muchísimas expectativas, lo que más me gustó es el lindo grado de ecumenismo que hay entre las iglesias”, afirmó el pastor.

Sobre sus primeras actividades en la ciudad, contó que “el primer domingo celebramos el día mundial de la oración que preparan las mujeres, el segundo domingo fue el Culto, santa cena y bautismo así que fue bastante completo; después estuve conociendo a la comunidad en Franck donde hubo culto y luego culto y celebración en la ciudad de Santa Fe. En Esperanza también ya comenzamos con las actividades de estudios bíblicos, oración, preparando el inicio de la catequesis, curso de confirmación y demás”.

Sobre su familia, comentó que “lo acompañan su esposa Carla, y sus hijos Victoria de 25 años, Esteban de 22 y Mercedes de 8”.

Fotos RRSS Municipalidad Esperanza.