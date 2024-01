¿Tasa con 150% y actualización mensual? Müller envió la Tributaria al Concejo

El intendente pide un gran aumento de la tasa y después que la misma se mueva al ritmo de la inflación de manera automática. La gente confía que los ediles los defiendan, pero seis de los siete concejales vienen acompañando cada uno de los pedidos legislativos del nuevo intendente.

El intendente municipal envió para ser tratada en Sesiones Extraordinarias la Ordenanza Tributaria 2024. La misma fija los nuevos valores por los servicios que la municipalidad le factura a los vecinos. El tradicional tributo por «riego, barrido y limpieza» que ahora además incorpora servicios por iluminación, mantenimiento de calles o limpieza de desagües.

Rodrigo Müller envió el proyecto de Ordenanza Tributaria pero no la modificación del Presupuesto 2024. La intendente Ana Meiners había cumplido con su obligación de enviar la propuesta de Ordenanza Tributaria, solicitando un aumento escalonado del 100%.

En cambio el ahora intendente radical pidió aumentar la tasa un 150% en un mes. Es decir que si el valor del tributo local fue de 3.000 pesos en enero, para febrero esa tasa pasará a valer 7.500 pesos.

No conforme con ese mazazo a la billetera de los vecinos, el intendente Rodrigo Müller solicita al Concejo Municipal que lo autorice a aumentar automáticamente todos los meses la tasa desde febrero conforme al índice de Precios al Consumidor, evitando de este modo explicar periódicamente la necesidad de aumentar los valores.

La nueva propuesta enviada por el «Frente Unidos para Cambiar Santa Fe» tiene grandes posibilidades de ser aprobada por el Concejo Municipal, teniendo en cuenta que ha logrado una «aceitada» mayoría y todos los proyectos trascendentes que solicitó tuvieron SEIS votos positivos, contando sólo con la oposición de Andrea Martínez.

No sólo las propuestas de Müller la vota su única concejal, Rosario Galeano, sino que también lo hacen de manera automática los concejales Guillermo Bonvín y Mariano Puig que son parte del gobierno municipal, colocaron varios de sus dirigentes en el nuevo gabinete y entran «sin golpear» al despacho del intendente.

A ese combo se le suman Cristian Cammisi que logró, tras la derrota de las Paso, un acuerdo con el fascendinismo que lo consagró presidente del Concejo Municipal (sueldo extra) y se convirtió en gestor de los proyectos que Müller necesita.

También es muy «curioso» el comportamiento de los dos ediles justicialistas que vienen formando parte de todos los proyectos que el fascendinismo pidió tratar. No sólo los apoyaron en comisiones, sino que también encuentran justificaciones para «acompañar» las nuevas ordenanzas. Lo que Elena y Ranaletta presentan como una «oposición propositiva porque la gente no quiere peleas«, termina desnudando grandes contradicciones políticas en sus propios discursos, con pocas semanas de diferencia.

La concejal Andrea Martínez mantiene su independencia de criterio y si bien acompañó varios proyectos, viene planteando diferentes críticas a otras iniciativas presentadas por Müller: duplicación de cargos políticos en el gabinete fue un claro ejemplo. Está claro que el oficialismo no habla con la crítica legisladora y que procura «dejarla sola» en sus posiciones.

Esto no es novedad, la noticia es la coreografía ensayada del resto que no pone reparos, no critica, no levanta la voz, baila un ritmo común que «como si fueran bailarinas de Tinelli«, termina con la mano levantada ante cada iniciativa.

Aseguran que la «muñeca» política que logra esta coreografía no está a la vista y si bien no es un ilusionista, sin muchos ensayos, los seis concejales restantes «bailan» según sus deseos. ¿Importará esta vez que van por la billetera de la gente? O sólo demandará más «ensayos» para las bailarinas? Lo sabremos esta semana.