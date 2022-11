Tarjeta Alimentar: aumentó un 40% el monto y así quedaron los valores

Este domingo la ministra de Desarrollo Social anunció el aumento en el monto de la Tarjeta Alimentar. En lo que va del 2022, el beneficio incrementó un 90%.

El Gobierno nacional dispuso un aumento del 40% en el monto de la Tarjeta Alimentar. De esta manera, la tarjeta pasará a tener $12.500 para quienes tienen 1 hijo; $19.000 para aquellas familias con 2 hijos y $25.000 para quienes tengan 3 hijos o más.

En lo que va del 2022, el beneficio aumentó un 90%. Así lo anunció la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz este domingo.

Son un total de 2.413.316 familias las titulares de la Tarjeta Alimentar, de las cuales un 55,9% tiene un hijo, un 27.7% tiene dos hijos/as y un 16.4% tres o más hijos.

La llegada del aumento abarcará a 4.046.899 niños, entre las cuales 3.906.024 son menores de 14 años, 67.353 tienen alguna discapacidad, y 73.522 son bebés.

En su cuenta de Twitter, Tolosa Paz escribió: «Por indicación del Presidente de la Nación, Alberto Fernánez, hoy nos reunimos con el ministro de Economía de la Nación Sergio Massa para avanzar en un aumento del 40% en la prestación ALIMENTAR, también conocida como Tarjeta Alimentar.

Esta ministra cree en la inversión pública, es por eso que aumentamos el monto de la prestación alimentaria que pasa de $27.616 millones a $38.519 millones, lo que significa un incremento de casi $11.000 millones en el presupuesto destinado directamente a las infancias. En esta Argentina las únicas privilegiadas son las infancias».

¿Quiénes reciben la Prestación Alimentar?

Madres y padres con hijas e hijos de hasta catorce años que al momento estén percibiendo la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Mujeres embarazadas a partir de los tres meses de gestación que actualmente perciben la asignación por embarazo.

Personas con discapacidad que perciben AUH.

Madres con siete o más hijos que perciben Pensiones No Contributivas.

¿Cómo me entero si me corresponde o no?