Tarde de Inferiores: Se juega una nueva fecha del torneo «Emiliano Sala»

Esta tarde desde las 14 se juega la cuarta fecha del Clausura «Emiliano Sala» de Divisiones Inferiores organizado por Liga Esperancina de Fútbol.

Con partidos en toda la región, los encuentros desde las 14 en Octava, Séptima, Sexta y Quinta División serán:

Zona Norte: Libertad de Nelson vs Bartolome Mitre – Alumni de Laguna Paiva vs Deportivo Elisa – Juventud Unida de Humboldt vs Boca de Nelson – Unión de Esperanza vs Atlético de Felicia – Unión de Santo Domingo vs Domingo Faustino Sarmiento – Juventud Unida de Felicia vs San Lorenzo – San Martín de Progreso vs Sarmiento de Humboldt – Libertad Junior de San Jerónimo Norte vs Juventud de Laguna Paiva.

Zona Sur: Unión Progresista de San Carlos Sud vs Libertad de San Jerónimo Norte – Central de San Carlos Centro vs Santa Clara FBC – Atlético de Pilar vs Defensores del Oeste – San Lorenzo Inicial vs Atlético de Franck – Argentino de López vs Sportivo del Norte – Atlético Junior de Franck vs Argentino de Franck – Independiente de San Agustín vs Belgrano de Sa Pereira – Asociación Deportiva Juventud vs Central Junior de San Carlos Centro.

Foto: FM Spacio de Franck.