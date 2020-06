Sustrajeron tarjetas AlimentAR de una sede del Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe

En función del momento actual y la importancia de las tarjetas faltantes plenamente identificadas y denunciadas, «la situación no perjudica a los titulares de las tarjetas, los que están plenamente identificados, y sus tarjetas serán reimpresas y entregadas a la brevedad», con lo que no perderán el beneficio en modo alguno.

Este viernes por la noche, autoridades del Ministerio de Desarrollo Social provincial denunciaron ante el fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación, la sustracción de más de un centenar de tarjetas alimentAR, las que se encontraban en resguardo en la sede de avenida Almirante Brown al 6900. El centenar de las tarjetas «correspondían a remanentes, es decir tarjetas AlimentAR que no se habían podido entregar en los operativos realizados por el ministerio, debido a que sus titulares no concurrieron a retirarlas», explicaron en un comunicado oficial desde esa cartera.