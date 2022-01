Suspendieron los cambios anunciados en Billetera Santa Fe

La provincia informó que las restricciones que se ponían en marcha hoy fueron postergadas. La quinta etapa quedó «en estudio» dijeron desde el gobierno provincial que invirtió $ 30.000 millones de pesos el año pasado en este subsidio y presupuestó $ 12.000 millones para este.

Tras marchas y contramarchas, Billetera Santa Fe continúa con los mismos beneficios y días de descuentos que un gran porcentaje de los usuarios utiliza casi a diario.

Es que el secretario de Hacienda provincial Germán Rolandi, confirmó a La Capital que “Billetera seguirá como hasta ahora, y para la quinta etapa estamos analizando algunos cambios”, y estimó que “en las próximas semanas, y una vez realizadas las evaluaciones correspondientes, se anunciarán los cambios”.

Los dichos del funcionario aplacaron la incertidumbre que se había apoderado todo el fin de semana entre almaceneros, supermercadistas y afines ya que una resolución del ministro de Hacienda Walter Agosto había dispuestos límites y restricciones a partir de hoy.

El dato ya estaba recorriendo los sectores del comercio en la tarde de este domingo. Y las consultas al gobierno santafesino crecían con el correr de las horas. “Suspendido lo de la quinta etapa hasta nuevo aviso”.

La respuesta de un vocero de la Casa Gris y la confirmación en el mismo sentido de una referente del supermercadismo rosarino dejaron en stand-by el plazo de puesta en marcha de la quinta etapa de Billetera Santa Fe, que había anunciado limitaciones a partir de este lunes en los reintegros del 30 por ciento en supermercados, autoservicios, almacenes y farmacias, que solamente iban a regir de lunes a miércoles, y no todos los días.

“Hasta acá no se sabe nada, pero la empresa Plus Pagos (herramienta financiera de los descuentos de Billetera) nos dijo que este lunes sigue todo igual, pero no hay confirmación ni para un lado ni para el otro”, había dicho todavía desconcertado el titular de los almaceneros rosarinos Juan Milito.

“Sabemos que no arranca mañana (por hoy) la quinta etapa. Su inicio está suspendido hasta aviso oficial”, dijo una supermercadista ante la consulta de este diario. “Todo igual hasta nuevo aviso. Por esta semana sigue todo igual”, insistió el vocero con llegada al despacho del gobernador Omar Perotti.

Horas después, fue el propio Rolandi el encargado de confirmarlo: “Continúa Billetera Santa Fe como hasta ahora”, subrayó.

La Capital de Rosario.-