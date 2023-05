Suspendieron a otros 50 obreros del Plan Circunvalar por falta de fondos nacionales

Este martes, otros 53 trabajadores de la obra del circunvalar fueron suspendidos porque las empresas no reciben los pagos de Nación. Es la segunda empresa que suspende operarios. Los trabajadores advirtieron que tomarán una medida de fuerza si no hay conciliación obligatoria.

Este martes, 53 trabajadores de la obra del Circunvalar Santa Fe recibieron sorpresivamente un telegrama de suspensión. Son empleados de la empresa Vial Agro, que trabaja en el tramo de Empalme San Carlos y que esta semana prescindió de más de la mitad de los obreros, que eran 100.

El secretario de Finanzas de la UOCRA, Mariano De la Rivas, dijo en AIRE que van a tomar medidas para defender los puestos de trabajo.

«Esto nos tomó de sorpresa, pero vamos a tomar medidas con una presentación en el Ministerio de Trabajo, para que nos dicten una conciliación obligatoria hacia la empresa y, si no tenemos respuesta, iremos a cortar lo que sea necesario en la ruta, sin molestar a los transeúntes», afirmó el sindicalista.

La penúltima semana de abril, Trabajo dictó la conciliación obligatoria tras la suspensión de 43 trabajadores del circunvalar, que están a cargo de la empresa Merco Vial S.A.

«Hubo una propuesta de parte de la empresa hacia los trabajadores, que no fue aceptada. Los trabajadores quieren su puesto de trabajo, no quieren cobrar quedándose en su casa. Hoy están con esa medida, pero la empresa no les da actividades para realizar», contó De la Rivas en Ahora Vengo, el programa de Luis Mino. «Lo que argumentan las empresas para suspender o despedir es que no están recibiendo los pagos de Nación», contó el dirigente.

Despidos en la obra del Circunvalar Santa Fe

De la Rivas contó que la obra del circunvalar tiene tres empresas. Merco Vial —que trabaja en el obrador de la Ruta 70— ya les venía contando sobre la situación crítica de los fondos antes de avisar de las 43 suspensiones. La empresa Vial Agro —que trabaja en Empalme San Carlos— nunca los notificó sobre las posibles suspensiones, que este martes fueron 53.

En el tramo de Laguna Paiva, en donde trabaja la empresa Ferrovial, la situación «hasta ahora es normal», según contó el sindicalista. «Las tareas en Laguna Paiva ya deben estar finalizando. Está en una etapa final. No queda mucho, entonces la empresa sigue haciendo su trabajo y no lo corta porque ya termina», dijo De la Rivas sobre por qué piensa que no hubo suspensiones ni despidos aún por parte de Ferrovial.

