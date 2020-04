Suspenden la peregrinación a Guadalupe: «La gente no va a poder venir a la Basílica»

El padre Olidio Panigo y confirmó la suspensión de la peregrinación masiva que cada año se hace en Santa Fe en honor a la Virgen de Guadalupe.

(Aire de Santa Fe) – El padre Olidio Panigo informó la cancelación de los festejos externos del 25 y 26 de abril en honor a la Virgen de Guadalupe, y dijo que al igual que en Semana Santa, la fiesta se hará de forma interna. «La gente no va a poder venir a Guadalupe para celebrar la fiesta. Se suspende la celebración externa», confirmó Panigo.

Sin embargo, advirtió que los creyentes no dejarán de celebrar a la Virgen esos días, pero internamente, en sus casas. «Es una celebración que está dentro del año. No dejamos de celebrar la fecha de cumpleaños, pero no será una celebración interna porque no puede haber desplazamiento», dijo el sacerdote.

«Vamos a celebrar el misterio central que es la resurrección de Jesús, el Domingo de Pascua», dijo el sacerdote. «Entramos en la semana mayor de nuestra fe, la Semana Santa», contó.

«Estamos viviendo una situación difícil. El aislamiento no es fácil. Es bueno tener un momento de aliento donde la espiritualidad nos de la fuerza. La esperanza es la virtud de los fuertes», sostuvo.

«Esto que celebramos no es simplemente algo que ocurrió hace poquito menos de 2.000 años, sino algo que tiene que iluminar nuestra realidad de hoy. Que ilumine este sufrimiento de esta cruz que nos toca vivir, vivirla con esperanza, como fue el camino dela cruz de Jesús y la crucifixión», explicó el religioso.

Y cerró con un mensaje a los fieles: «Del sepulcro de Jesús brotó la vida nueva. Es una invitación a tener esperanza, pensando en lo bueno que vamos a sacar. Esto nos tiene que ayudar a crecer».