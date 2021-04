Sunchales endurece las restricciones para frenar contagios de Covid

La Municipalidad de de Sunchales (Departamento Castellanos) decidió profundizar las medidas restrictivas a la circulación con el objetivo de frenar la escalada de contagios diarios y darle respiro al sistema sanitario de dicha localidad y a los efectores de Rafaela, donde se suelen derivar pacientes.

Las nuevas disposiciones locales comenzarán a regir desde este miércoles y por el término de 14 días corridos. Implican el cierre entre las 21 y las 6 del día siguiente de locales gastronómicos, como lo son bares, restaurantes, pizzerías, choperías, parrilladas, heladerías.

Durante ese horario de cierre, dichos locales podrán permanecer abiertos para brindar exclusivamente los servicios de envío a domicilio o bajo la modalidad «para llevar».

Por otro lado, establece la suspensión de «prácticas recreativas de cualquier deporte en lugares cerrados, con independencia del número de participantes».

El intendente de Sunchales, Gonzalo Toselli, fundamentó la decisión adoptada: “Estamos en un contexto de la segunda ola a nivel país y provincia. La situación es un poco más crítica en el departamento Castellanos y en particular nuestra ciudad”

Sobre lo que ocurre en su ciudad, precisó: “Hay una cantidad de casos y curva bastante importante. Nosotros estamos en un promedio diario de 23,14 casos positivos; hubo 30 casos por ejemplo en el día de ayer. Hacemos un seguimiento permanente de la situación con una gran cantidad de camas ocupadas en nuestro hospital y en el hospital de Rafaela, que es la alternativa de derivación”.

Explicó en declaraciones a LT10 que la decisión de profundizar las restricciones fue tomada en conjunto con el “comité médico, comité de bioética y al comité operativo de emergencia, nos llevó a tomar esta decisión”.

“Uno hubiera preferido no hacerlo”, dijo el mandatario, pero añadió: “Debemos hacer todo lo posible para que esa curva en ascenso, que todavía no llegó a su pico, se puedan amesetar. Porque si no vamos a estar atravesando situaciones más complejas aun”.

“Son medidas que se vienen a sumar al decreto nacional y provincial. Ambos habilitan a los gobierno locales a tomar medidas más restrictivas”, aclaró