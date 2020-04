Sukerman en Esperanza: “El protocolo para trabajar es obligatorio y habrá controles”

Y agregó que “al fiscalizar habrá dos opciones: si no tiene protocolo, no puede trabajar; si tiene protocolo y lo está cumpliendo sigue trabajando sin problemas, y si no lo está cumpliendo, habrá sanciones y/o multas, y hasta la clausura”.

En ese marco, recalcó que aquel “que no presenta el protocolo no está habilitado para trabajar; es decir el protocolo es obligatorio, y lo otorga el Ministerio de Trabajo que habilita a trabajar”.