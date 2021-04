Sukerman anticipó que se vienen más restricciones en Santa Fe

En las últimas horas hubo varios expertos que empezaron a pedir medidas más concretas, como cerrar las actividades a las 19, los más duros, y otros proponen que sea a partir de las 22. Acerca de si el gobierno está analizando esas posibilidades, Sukerman dijo: «Hoy ya tenemos una restricción horaria que, quizás, haya que profundizarla. Nosotros apelamos con un sentido paternalista al cumplimiento de las normas porque no nos causa ninguna gracia tener que estar persiguiendo a los ciudadanos con la policía. Lamentablemente hay que hacerlo. Este fin de semana pasado tuvimos que desactivar numerosas fiestas clandestinas en distintos lugares de la provincia. Hay que cuidarse, tener en claro lo que hay que hacer para no caer en incumplimientos legales y tener que estar metiendo presas a las personas que no cumplan las normativas. Más allá del cansancio, hay que cumplir».

«Si hace falta seguir avanzando con la policía y con la justicia penal para llevar adelante causas, lo haremos. Pero ya tenemos saturadas las comisarías y las cárceles para seguir deteniendo a personas porque no están cumpliendo algo que es evidente. El mundo está en pandemia», agregó.

Luego, el ministro se refirió a la reacción que generaron las medidas que anunció la semana pasada el presidente Alberto Fernández. «Uno siempre tiene presente, igual que nos pasó el año pasado, que el aumento de los casos de Covid son como una tormenta que viene del sur. Está claro que arranca en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires y después se va expandiendo como el viento que la trae para esta zona. Por lo tanto, está claro que el primer lugar donde había que tomar medidas era el ámbito del AMBA. Nunca es simpático tomar medidas porque siempre se restringe, se genera un daño económico y social, la población está saturada de la pandemia. Pero lo cierto es que esas restricciones tienen una justificación porque lo que hay que hacer es bajar la circulación y hay que tener la firmeza y la convicción de hacer lo que hay que hacer».

Las medidas nacionales

Ante la pregunta de si le parecían acertadas las medidas que anunció Fernández, respondió: «Fueron oportunas porque la situación se venía agravando. Me parece que hay una disputa política con Cambiemos, sobre todo, que se plasma en la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades y con distintos referentes de Cambiemos que están haciendo política electoral y que tratan de sacar un rédito político de esto oponiéndose, yendo a la Justicia, judicializando las medidas. Lo que hay que hacer es volver a esa foto del inicio entre Alberto, Kicillof (Axel, gobernador de Buenos Aires) y con Larreta (Horacio Rodríguez, jefe de Gobierno de Buenos Aires), todos juntos tirando para el mismo lado, que de alguna manera nosotros replicamos acá en Santa Fe con Jatón (Emilio, intendente de Santa Fe), Javkin, (Pablo, intendente de Rosario). El gobernador estuvo permanentemente en contacto, intercambiando opiniones y generando consensos».

Acerca de si se puede trasladar a Santa Fe el escenario que se presenta en el AMBA, con mucha resistencia a las medidas de restricción no sólo de parte de los dirigentes políticos sino también de padres que abrazaron escuelas, el ministro sostuvo: «Nosotros tuvimos manifestaciones de padres que pedían una presencialidad 100% en las escuelas. Somos respetuosos de los reclamos, pero me parece que no se entendía la posibilidad que se tenía para poder avanzar con la presencialidad».

«Si yo soy el Estado y tengo que financiar el sistema educativo, tengo que pagar el salario a los docentes, tengo que mantener las escuelas, entre otras cosas, por qué no voy a querer que todos los chicos vayan todos los días a clases. Indudablemente que si no lo hacemos es porque no se puede, porque necesitamos las burbujas, rotar a los chicos en las aulas. No es una cuestión caprichosa nuestra, está comprobado científicamente que tenemos que hacer esto. Lo que queremos es que siempre prime la razonabilidad y que podamos pensar y charlar sobre cada una de las cosas que pasan. Hoy también tenemos posturas de que no hay que tener presencialidad por parte de gremios docentes y es como que la báscula se va corriendo y dificulta más los consensos. Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para sostener la presencialidad que tenemos ahora», añadió.

Por último, se lo consultó sobre qué tiene que pasar en Santa Fe para que las clases presenciales estén en riesgo, a lo que Sukerman contestó: «Que los sanitaristas nos digan que es contraproducente la circulación de los chicos en las escuelas. Explicamos en varias oportunidades que esto no es estigmatizar actividades. Si se cumplieran los protocolos no habría tantos contagios y, de hecho, el año pasado cuando era ministro de Trabajo me tocó recorrer la provincia para verificar el cumplimiento de los protocolos y comprobamos que en los lugares de trabajo no se contagian las personas porque se cumplen los protocolos. Uno supone que en las escuelas sucede lo mismo y no hay contagios, pero sí hay circulación porque los docentes, los chicos usan el transporte público, pero después puede haber un relajamiento en el resto de las actividades».

«Siempre se quejaron los gastronómicos que nosotros estigmatizamos la actividad y eso no es así, pero queda claro que si tienen una mesita con seis personas tomando cerveza, que es algo tan hermoso, vas a ser un foco de contagio porque el espacio no es el que todos los protocolos indican, que son dos metros de distancia. La actividad no es riesgosa en sí, pero sí lo es no cumplir con todas las normas de seguridad», concluyó.