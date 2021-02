Sugerencias policiales para evitar estafas telefónicas

Fueron elaboradas por la Unidad Regional XI y sirven para recordarle a la comunidad los errores más comunes que se cometen y de los cuales se toman los delincuentes para cometer sus robos.

PREVENCION ANTE ESTAFAS EN DIFERENTES MODALIDADES – “Las Colonias”

Con el fin de prevenir delitos de Estafas en sus diferentes modalidades, que por lo general se dan a través de llamados telefónicos donde el interlocutor mediante diferentes presentaciones y/o conversaciones intentan establecer si las personas poseen dinero u objetos de valor en sus domicilios, como así también solicitan datos a fin de realizar operaciones bancarias. La Policía de la Unidad Regional XI a modo de prevención, solicita a la ciudadanía que tengan en cuenta los siguientes consejos;

 No dar datos personales de ningún tipo, como así también de las pertenencias o sumas de dinero que poseen en sus domicilios.

 No efectuar depósitos en cuentas bancarias desconocidas.

 NO BRINDAR NÚMEROS Y CLAVES de las tarjetas de débito y/o crédito que posean.

 Cortar la llamada y pedir asesoramiento.

 Sospechar de llamadas en las que manifiestan que otorgarán premios a cambio de depósitos en entidades bancarias o giros por correo, cambios de moneda de curso legal.

 En caso de realizar compra/venta en las redes sociales, prestar especial atención en la realización de transferencias a través de cajeros automáticos como así también NO brindar ningún dato personal o clave de su cuenta bancaria o tarjeta ya sea de Débito o Crédito.

 Si realiza una compra en las redes sociales, estar SEGURO de la página donde realiza la acción, teniendo referencias del Comercio.

 Se recuerda que la Entidad Bancaria o Crediticia SOLO LLAMA A SU CLIENTE, en casos muy particulares, por lo tanto prestar atención si se comunican invocando a dicha entidad. Nunca solicitan datos de las cuentas particulares.

 Si desea realizar algún trámite bancario sin acercarse a la entidad, realizarlo desde la PÁGINA OFICIAL, NO DESDE LAS REDES SOCIALES (Instagram- Facebook y Twitter).

LA PREVENCIÓN LA HACEMOS ENTRE TODOS… COLABOREMOS!!!