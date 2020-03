Spies: “Almagro recuperó su memoria”

De todos modos, reconoció: “En la Liga no tuvimos regularidad. No la pudimos hallar a lo largo de la campaña. Y eso nos costó muy caro, porque perdimos cotejos increíbles, con malos cierres que te terminan perjudicando en la sumatoria final. Si hubiésemos tenido regularidad estaríamos hablando de otro panorama. Pero todos hicimos un mea culpa y supimos salir adelante”.

Ante su gente en el “Nido de las Águilas”, Almagro venció a Brown de San Vicente en lo que fue su despedida de la Liga Provincial. Tras ello, Spies expresó que “más allá de no tener más chances de clasificar, hicimos un buen partido frente a un rival duro como es siempre Brown. A pesar de no contar con valores como Villalba, Mascheroni y Viola, se jugó bien y se ganó bien”.