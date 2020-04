Solidaridad en la Basílica: “Aparecieron familias que necesitan asistencia”  

El padre César Zingerling brindó detalles de la campaña Esperanza Solidaria y adelantó cómo será la novena virtual de la Fiesta Patronal de San José Obrero.

En diálogo con la CSC Radio y EDXD, el sacerdote indicó que “este miércoles, jueves y viernes de 10 a 12 horas se recibirán donaciones en varios puntos de recepción para evitar que la gente se aglomere”.

En cuanto al cumplimiento del aislamiento, aclaró: “Insistimos en que la gente no salga exclusivamente a traernos los alimentos, sino que en otra salida al supermercado o al banco o por alguna situación que los obliga, se incluya alcanzar algo a los puntos de recepción para poder colaborar”.

Se recibirán alimentos, ropa, calzado, productos de higiene personal, productos de limpieza. Los mismos se reciben en los salones “Estrada” y “Zaspe” y en Cáritas Centro de la Basílica de la Natividad de la Santísima Virgen. Además en Capilla San José Obrero (Schneider y López y Planes), Capilla San Pío de Pietrelcina (Malvinas y Perú) y Capilla San Cayetano (Avenida Rafaela casi Chacabuco).

Zingerling explicó que “el hecho de hacer una campaña en Esperanza surge como una necesidad porque fueron apareciendo familias que antes no tenían dificultad para pasar el mes, al menos con lo indispensable, pero hay mucha gente que hace changas que hoy no las puede hacer, gente cuyos trabajos no los están realizando y no están cobrando sus sueldos”.

“Les alentamos a que no tengan vergüenza de acercarse a pedir, y a los demás vecinos a ser solidarios y tener ese ojo que ve la necesidad del otro y que no duden en llamar a Cáritas o a los sacerdotes para hacer de intermediarios y dar aviso de esa familia que hoy lo está pasando mal”, refirió.

Apuntó además que “desde Cáritas de la Basílica y sus capillas tenemos unas 80 familias a las que asistimos de modo habitual, mensualmente con mercadería, y ahora hubo que reforzar esa canasta que se les daba porque antes las familias contaban con algún dinero que hoy ya no está”. Pero agregó que “además hay otras familias que fueron apareciendo en este tiempo” y valoró que “también el municipio está asistiendo con mercadería”.

Novena de San José Obrero

En otro orden de temas, el sacerdote mencionó que “la novena comenzó de un modo distinto, como todos nos hemos tenido que acomodar y recrearnos en el modo de hacer las cosas”.

Comentó que “se hará una novena digital” y recordó que “el año pasado también lo fue pero acompañada de una misa en distintos lugares: empresas, comercios, hogares de ancianos; y este año será lo mismo, con la novena desde distintas partes, hoy en una farmacia muy conocida del barrio”.

Adelantó que “se compartirá un video que filman las mismas personas del lugar y dirigen una intención de la novena de ese día” y que “el jueves será desde un hogar de ancianos, lo que será muy emotivo porque es muy lindo lo que prepararon los abuelos”.

Agregó que “el viernes 1° de mayo, fiesta patronal de la capilla San José Obrero, será la misa de modo virtual que se transmitirá en vivo desde la capilla”.

Fiesta de Guadalupe

Por otra parte, confirmó que “este año la peregrinación a Guadalupe será virtual y la celebración será peregrinando con el corazón hacia María”.

Anunció que “este sábado 25 de abril será la misma virtual desde la Basílica para festejar a nuestra Señora de Guadalupe, la escuela Estrada la tiene por patrona y nos unimos a toda la comunidad educativa”.

Adelantó que “desde la escuela prepararon intenciones para la misma, hicieron un Triduo muy alegre con música más propia de los adolescentes, para promover esta gran fiesta que tenemos a nivel diocesano”.