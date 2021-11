Soler: “Los casos de Covid bajaron pero hay que estar alertas y no bajar la guardia”

El director del SamCo Esperanza, Héctor Soler, efectuó un balance de la vacunación contra el coronavirus y advirtió que hay que mantener los cuidados para poder convivir con el virus sin mayores sobresaltos. Valoró además una importante donación de la Sociedad Alemana.

En diálogo con la CSC Radio, Soler destacó “la importante donación” de la Asociación Alemana porque “son cosas muy útiles para uso diario del hospital y su funcionamiento y son cosas un poco costosas, por eso son muy bienvenidas”. “Se trata de mucha cantidad de bolsas de colostomía, descartables como sondas, catéteres, nebulizador, equipos para detectar glucemia, bolsas de nutrición parenteral, y muchos otros elementos que son muy costosos”, detalló. (Fotos de la entrega en la Asociación Alemana de Esperanza).

En otro orden de cosas, valoró la marcha del plan de vacunación anti Covid donde “ya se están colocando las terceras dosis en adultos mayores y con los chicos va todo bien, salvo alguno que se quiere escapar o alguno que se desmaya, pero son anécdotas que quedan para el recuerdo. La mayoría se porta muy bien”.

Resaltó la comodidad y el gran espacio del SUM grande donde funciona el vacunatorio “con mucha comodidad” aunque adelantó que “ahora viene la época de calor y el lugar es caluroso por eso se está pensando en buscar otro lugar, seguramente habrá que trasladarlo aunque no está definido todavía”.

Sobre la situación de la ciudad, marcó que “es increíble cómo ha bajado la cantidad de casos de Covid y se mantiene, aunque hay que seguir manteniendo los cuidados y las medidas”. “Se han liberado un montón de eventos y hasta ahora no hemos tenido reporte de subas de contagios lo que habla de que el virus ha perdido fuerza en la región, no está circulando en la comunidad y eso nos da cierta tranquilidad a todos. Hay muy pocos casos positivos que son los que están activos en la ciudad”, informó.

No obstante, mencionó que “San Carlos tuvo un repunte de casos puntuales, creo que en Esperanza en algún momento también va a pasar porque no estamos exentos, pero si seguimos manteniendo los cuidados podemos convivir tranquilamente con este virus sin que nos traiga problemas serios como sucedió el año pasado donde hubo meses con muchos internados, muchos fallecidos. Por eso hay que estar alertas y no bajar la guardia porque en otros países de Europa y Rusia donde el virus volvió a aparecer”.