Soler: «Es una sinvergüenzada falsear datos para vacunarse»

El director del SamCo, Héctor Soler, se refirió a la problemática suscitada por los certificados médicos truchos que presentaban los vecinos más jóvenes para vacunarse contra el Covid-19 adelantándose en el turno que les correspondía.

Héctor Soler, explicó que “a partir de hoy se pide el certificado de las enfermedades que justifiquen la vacunación de Covid, lo que surgió por un problema que se dio de una gran falsificación de las comorbilidades por parte de la gente y se estaban vacunando personas de 18, 20, 30 años sin enfermedades porque habían declarado una cosa que no era real, y esto trajo aparejado que hay un montón de personas de entre 50 y 60 años que todavía no pudo vacunarse”.

“Es muy triste cómo el sistema de salud tiene que llegar a esta situación, resulta que estábamos ante una epidemia de obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes en personas menores de 30 años, y resulta que había una cantidad de gente que había falseado las comorbilidades. Esto da mucha da pena porque uno piensa en la sociedad, en los amigos y en la gente que está esperando la vacuna hace mucho”, lamentó.

Y agregó: “Estas avivadas que en realidad son sinvergüenzadas dan mucha pena, y hubo que llegar al punto de pedir certificados y a controlar cada certificado, porque también había algunos que no eran correctos. Da mucha pena tener que perder tiempo en esto”.

Ante ello, afirmó que “se comenzó a pedir certificados a menores de 45 años que tienen alguna patología de riesgo y así va a continuar” e indicó que “el certificado debe expedirlo el médico de cabecera a la gente que realmente tiene una enfermedad poniendo el diagnóstico”. “A quienes estén dentro del grupo de riesgo se los vacunará sin ningún problema pero no queremos falsedades en los datos y no queremos tener problema, y hoy desde que se comenzó a trabajar de esta manera se está vacunando a la gente que le corresponde vacunarse”, reiteró.

Como ejemplo, mencionó que “aquellos acusan tener obesidad, en el certificado debe constar el índice de masa corporal, porque llega gente diciendo que tiene obesidad y uno lo ve y no es obeso y resulta que adelgazó en 15 días. Hay que tener empatía y respetar y hacer las cosas como corresponden”.

Agregó que “para no demorar el turno, se le puede pedir al médico que pase por WhatsApp una foto del certificado” y aseveró que “el que no se vacunó porque no está en grupo de riesgo debe volver a anotarse y esperar que se lo cite para vacunarse dentro del grupo de edad como corresponde”.

“Hoy hubo un 40% menos de gente que días anteriores y por suerte no se vieron chicos de 20 años esperando para vacunarse. La idea es vacunar a los grupos de mayor rango etario, de entre 50 y 60 años, que son quienes corren más riesgo de desarrollar neumonías graves”, sentenció.