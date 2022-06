Soler aseguró que “el servicio de pediatría funciona de modo óptimo en el SamCo”

El director del SamCo Esperanza, Héctor Soler, respondió las críticas que realizó un concejal de la ciudad en redes sociales respecto de la atención de la guardia pediátrica. También habló de obras y proyectos, y brindó un panorama respecto de la actualidad con el aumento de casos de Covid-19 y recomendó el uso de barbijos en lugares cerrados.

En diálogo con la CSC Radio, Soler confirmó que “la situación de contagios está aumentando en forma leve, no hay un aumento en forma exponencial sino que en los últimos 10 días fueron apareciendo algunos casos positivos de Covid, la mayoría en cuadros leves de la enfermedad”.

Puntualizó que “dos positivos del sábado se encuentran internados con cuadros moderados, bronquiales y respiratorios pero sin mayor gravedad”.

Aclaró que “con el cambio del criterio de hisopados, hoy solo se está hisopando a personal esencial, trabajadores de salud, de educación y seguridad, pacientes con factores de riesgo y personas mayores de 65 años”.

Agregó que “la demanda por cuadros respiratorios aumentó en forma exponencial tanto en adultos como en pediátricos pero por muchos otros virus que están circulando en este momento”.

Ante ello, el profesional recomendó –en consonancia con el pedido del Ministerio de Salud de la provincia- el uso del barbijo: “El personal de salud lo está utilizando en el hospital porque estamos expuestos a muchos otros virus; en ámbitos cerrados la gripe queda circulando en el aire durante varias horas y si no hay lugares ventilados, es fácil el contagio; del mismo modo con las neumonías”.

Destacó en este sentido que “la vacuna ha dado efecto a nivel mundial, se ha controlado al virus de esta manera” y en comparación, mencionó que “los últimos casos internados graves, y algunos fallecidos, que tuvimos en el hospital fueron por vacunación incompleta”. “La vacuna hoy es la herramienta que tenemos como única opción de tratamiento efectivo, todo lo otro es tratar de soportar el daño que produce el virus; el virus lucha y el resultado está en la inmunidad de cada uno”, describió.

En este marco, indicó que ambos internados por Covid “están vacunados con esquemas incompletos porque solo tienen dos dosis, y se considera dosis completa a partir de la tercer dosis”. Y resaltó que “actualmente se ve mucha gente asistiendo al vacunatorio, de todas las edades, y quienes vienen por el turno de Covid también se colocan otras vacunas del calendario nacional, como tétanos, triple viral o hepatitis B lo cual es muy bueno”.

Proyectos de obras

Consultado al respecto, Soler mencionó que “se está a la espera de concreción de un proyecto que se presentó el año pasado para la creación de una terapia intermedia, que con el Covid quedó demostrado que es necesaria; el hospital mejoró mucho con la instalación del oxígeno central, la adquisición de camas nuevas, de monitores multiparamétricos y demás pero falta ese salto de calidad que sería la terapia intermedia”.

Agregó que “otro proyecto que se presentó el año pasado es la ampliación de los consultorios externos hacia la región norte del hospital, donde hay un amplio patio, ya que quedaron chicos porque la demanda ambulatoria aumentó en forma increíble”.

A la hora de analizar la importancia de estas obras, planteó que “la idea es prestar más servicios y ampliar la parte edilicia, el hospital es antiguo –tiene casi 130 años- y ha quedado chico, la población y la demanda han crecido y se recibe además de Esperanza a población de las localidades del norte del Departamento, con lo cual tenemos que adecuarnos a ese crecimiento, pero también se necesita mejorar la complejidad para poder atender a mayor cantidad de gente y derivar lo menos posible a Santa Fe”.

Reveló que “en consonancia, se solicitó también la recategorización del hospital –para poder aumentar la complejidad dentro de la institución” y especificó que “la intención es pasar de un Nivel 2 a un intermedio con mayor complejidad sin llegar al Nivel 3 como son el Iturraspe o el Cullen”. “Es un trámite que lleva tiempo y se espera que se resuelva”, señaló.

Guardia pediátrica

Respecto de este servicio, Soler informó que “en esta época del año la demanda pediátrica aumenta, ya desde marzo se trabaja con guardias activas durante el sábado hasta las 20 horas y durante la noche hay pediatra de guardia pasiva; el domingo y el lunes hay 24 horas de guardia activa, y durante la semana de lunes a viernes hay atención de consultorios externos, de 8 a 12, tanto en el hospital como en el Centro de Salud de barrio La Orilla, y en Los Troncos el pediatra esta tres veces por semana de 8 a 12, pero el resto de los horarios los pediatras quedan de guardia pasiva por si hay urgencias o partos”.

“En este momento se reforzó la guardia porque el 80% de la consulta en guardia, especialmente los fines de semana, es pediátrica; los consultorios pediátricos privados están cerrados y todo cae al hospital, por eso ya se había reforzado en marzo toda la parte de pediatría”, sentenció.

Explicitó que “el único lugar de Las Colonias para internación pediátrica es en el SamCo, porque los sanatorios privados no internan niños; en este momento hay cinco chicos internados desde el fin de semana de distintas edades, desde un mes a cuatro años, con cuadros respiratorios, dado que lo que prevalece en esta época del año es la bronquiolitis”.

En este marco, comentó que “el pasado viernes hubo una reunión vía zoom con gente del Ministerio y del hospital de Niños de Santa Fe donde nos comunicaron la saturación de camas en ese nosocomio por la gran cantidad de casos graves que hay, por eso se pidió que los hospitales como el nuestro abarque la mayor cantidad de internación posible de cuadros moderados”.

Sobre el reclamo en redes sociales que efectuó el concejal Cristian Cammisi dijo haberlo hablado con el dirigente radical y opinó: “Creo que cada uno tendría que pasar por el hospital, darse una vuelta, preguntar cómo estamos trabajando, qué precisamos. Ya estoy acostumbrado, ya después de tantos años en el hospital es como que ya no afecta, pero sabemos que por ahí hay diferencias entre los políticos y yo no quiero entrar en eso, pero los invito a que vengan y vean cómo se trabaja”.

“En el hospital entra muchísima gente por día y siempre habrá alguien que se queje, nunca podemos dejar conforme a todos pero ese dos o tres por ciento que se queja no puede arruinar todo lo bien que se hace, porque acá hay mucha gente que trabaja muy bien y no se puede arruinar eso por una pequeña queja. Por eso digo que si alguien tiene un problema con algún profesional o con algún servicio, que me busque, estoy todos los días en el hospital de 7.30 a 13 y no tengo ningún problema de que me vengan a plantear la queja, de alguna manera lo vamos a solucionar”, refirió.

En este marco, aseguró que “el servicio de pediatría está óptimo, si en algún momento se necesita reforzar, se hará refuerzo pero por ahora el servicio está totalmente cubierto, y el médico generalista que está de guardia atiende niños con lo cual si hay urgencias, serán atendidos con premura y criterio médico, y además hay contacto directo con el Hospital de Niños donde están las puertas abiertas y jamás nos niegan una cama”.