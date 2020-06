Sociedad Rural y productores buscan concretar la Vidriera Genética en septiembre

El presidente de la Fundación Las Colonias, Danilo Steffen, adelantó su intención de que la Vidriera Genética coincida con la Fiesta de Esperanza.

En diálogo con la CSC Radio, Steffen indicó que “en Esperanza se está trabajando en un 80 a un 90% con los cuidados y los protocolos” y si bien aclaró que “falta el regreso de la educación y de algunas pocas actividades, la gente está trabajando muy bien”.

Asimismo, valoró que “la gente está muy respetuosa en ese aspecto y no circula demasiado en la calle” con lo cual se manifestó “en positivo”.

En otro orden de cosas, sostuvo que para la campaña de vacunación antiaftosa “hubo un gran comportamiento de parte de los veterinarios y una gran recepción de parte de los productores”. Dijo estar “muy satisfecho” aunque advirtió que “preocupa que la variante del dólar cambia mucho el costo de la vacuna que vendrá para la próxima campaña”.

Mencionó que “según números de la Fundación, hay 470.000 animales vacunados” y en cuanto al desagregado por localidad y por clase de animales “se han superados los números” con lo cual resaltó que “se ve con agrado y denota que cuando al campo se le da oxígeno, responde”. En tal sentido, definió que “en los remates da gusto ver el movimiento, la venta y los precios que no son exagerados pero son aceptables”.

“La hacienda está en un precio muy aceptable en este momento, la lechería mientras las industrias aguantes y nos puedan respetar a los productores no tiene un precio tan bajo. Pocas veces tuvimos en el campo precios de hacienda como estos que son buenos, aunque preocupa un poco el cereal que no está en un precio razonable y que se espera que no se aplique ningún impuesto porque no va a funcionar la agricultura en la zona porque no será rentable”, describió.

Vidriera Genética

Steffen adelantó al respecto que este viernes tendrá una reunión con el presidente de Sociedad Rural, Diego Alonso, y el tesorero “para ver si se puede hacer la Vidriera Genética en septiembre, ya que no se pudo hacer a principio de año”.

“Sabemos que vamos a poder hacerlo, y tengo interés de trabajar y hacer algo por nuestra Sociedad Rural y los productores y trabajar no solamente con la genética Holando sino también con la genética Angus y Bradford, y hacer un remate general de muy bien nivel para septiembre”.

“Es muy importante porque la zona se está poblando de haciendo de color y esto significa que hay campos que no eran rentables para lechería pero sí para la carne”, explicó.

Adelantó que en este contexto de pandemia “se está analizando de poder hacerlo por alguna vía virtual”.