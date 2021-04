Situación crítica en Humboldt por el aumento de casos de Covid-19  

El presidente comunal de Humboldt, Duilio Rohrmann, describió la situación de su localidad donde la semana pasada la ocupación de camas en el SamCo local fue del 100% y no tuvieron posibilidad de efectuar derivaciones hacia Esperanza.

En diálogo con la CSC Radio, Rohrmann informó que “en la noche del miércoles se confirmaron siete casos nuevos de coronavirus en la localidad y este jueves sigue habiendo gente convocada para hacer los testeos correspondientes”.

En ese marco, indicó que “la semana pasada fue muy compleja porque ya no se podían hacer derivaciones” y mencionó que “normalmente todo lo que hay que derivar por mayor complejidad se traslada a la ciudad de Esperanza pero hubo una situación puntual en la que no se pudo hacer ya que además del Covid hay otras situaciones de salud que la gente también tiene que ir atendiendo lo cual es razonable después de mucho tiempo en que no se atendió el año pasado”.

Describió que “en la sala del Samco local se cuenta con cuatro camas de internación que estaban todas ocupadas y con el resto de la gente que podía permanecer en su domicilio los médicos del SamCo y de la localidad hicieron un seguimiento domiciliario”.

“Llegamos a tener 72 casos activos, 60 de los cuales necesitaban un seguimiento médico porque era una situación más preocupante, pero sin la necesidad de tener oxígeno, y a quienes se los atendió domiciliariamente. Quienes necesitaron oxígeno fueron derivados al SamCo local”, puntualizó.

En ese contexto, también mencionó que “se está dando un cuello de botella con el oxígeno, que hasta ahora se ha podido conseguir pero si esto no se puede frenar o no se ameseta y siguen incrementándose los casos puede a ocasionar alguna dificultad”.

Restricciones locales

Ante esta situación, el intendente resaltó que “hemos tomado algunas restricciones adicionales en cuanto a horarios, los comercios están habilitados hasta las 20 horas, excepto los bares, comedores y heladerías que están autorizados a trabajar hasta las 0 horas, y las rotiserías pueden hacer delivery hasta las 22 horas”.

“Es una restricción un poco mayor dada la situación local y particular que tenemos, en la que estamos un poco encima de la media en cantidad de casos, y antes de las medidas que seguramente en las próximas horas se van a conocer, anticipamos algunas cuestiones para tener algún freno restando un poco de movilidad”, reflexionó.

Por otra parte, planteó que “es una situación inédita de una pandemia, y esperamos siempre que esto pueda evolucionar favorablemente en lo que hace a la posibilidad de conseguir vacunas. Creo que acá no hay nadie que esté especulando y no queriendo conseguir vacunas, creo que más allá de las discusiones políticas que se escuchan, la voluntad de conseguir la vacuna lo más rápido posible la tienen todos los sectores. Ojalá que ese momento llegue para poder asistir a la gente porque en este momento no solamente es la población de riesgo –que ya casi en su totalidad está vacunada- y hoy está sintiendo los efectos la gente más joven”.

“Además hay que tener en cuenta que tenemos unos cuantos meses por delante en que estaremos pendientes de la vacuna y seguir cuidándonos muchísimo”, advirtió.

Finalmente, mencionó que “en la comuna se sigue trabajando normalmente pero con todos los cuidados” y recalcó que “los contagios no se producen tanto en la cuestión laboral donde hay protocolos y todos se cuidan al máximo, sino que el tema está en las reuniones sociales porque naturalmente la gente busca estar junta, y no necesariamente son clandestinas”.