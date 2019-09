Siniestros viales durante el fin de semana en Las Colonias

En horas de la noche del sábado en la esquina de calles Soler y Janssen, por causas que se investigan y aparentemente sin intervención de terceros, una persona de sexo masculino de 30 años que se domicilia en la ciudad de Santo Tomé habría perdido el control del automóvil Chevrolet Corsa en el que se conducía juntos a dos vecinos de nuestro medio de 20 y 23 años. El menor de los accidentados no sufrió lesiones mientas que los otros dos partícipes fueron trasladados al Hospital de nuestra ciudad para la atención de las lesiones que presentaban que no revistieron gravedad.

