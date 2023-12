Sin transporte interurbano por un paro de UTA

Desde el primer minuto de este jueves no se presta el servicio de transporte interurbano y urbano en la capital provincial por un paro de los choferes que denuncian el no pago del salario. Desde el lunes las empresas habían restringido el servicio nocturno por falta de pago de subsidios.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un paro de actividades desde el primer minuto de este jueves, razón por la cual no habrá servicio de colectivos en Santa Fe. La medida de fuerza obedece al no pago de los salarios de los trabajadores, según se informó desde el sindicato.

“Habiendo tomado conocimiento de la medida anunciada por el Consejo Directivo Nacional UTA, la Junta Ejecutiva Seccional Santa Fe adhiere a partir de este momento, al paro indeterminado por falta de pago de haberes correspondientes al mes de noviembre, dicha medida es para los sectores urbano e interurbano”, decía el breve comunicado que difundió el gremio en la primera hora del jueves.

La semana pasada, el servicio urbano experimentó una suspensión nocturna temporal, seguida de una reducción del 25% en su operación. Además, desde el lunes, los conductores de las Líneas 4 y 14 llevaron a cabo una medida de fuerza, suspendiendo completamente el servicio.

A esta problemática se suma el conflicto en el transporte interurbano, que ha dejado de funcionar durante las noches, de 22:00 a 05:00 horas, en los últimos días. Además, se declaró el estado de alerta entre los choferes, quienes han llevado a cabo asambleas desde el mediodía del jueves.

Representantes del sector habían informado este miércoles que el gobierno provincial de Santa Fe aún no había abonado los dos meses de deuda correspondientes al Boleto Educativo Gratuito. Además, dijeron que el gobernador aún no había firmado la autorización para transferir los subsidios destinados al sector, lo que llevó a que los empresarios no puedan cumplir con el pago de los salarios de noviembre.

Fuente El Litoral – EDXD.