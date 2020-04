Sin salidas recreativas, tampoco habrá “controles estrictos” de la policía en Santa Fe

Por otro lado, Saiín compartió un análisis de la situación política. Según su visión, Alberto Fernández anunció la habilitación para salidas recreativas de una hora “forzado por factores de poder y por encuestas que muestran que, al no haber tantos muertos, la sensación social es que todo esto no tiene sentido”.

“Entiendo que lo que podríamos hacer, se me ocurre a mí, es una fuerte presencia en la calle, ya no haciendo controles estrictos como hasta ahora”, dijo.