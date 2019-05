Sin respirar y en un minuto: Lalo Mir te explica qué pasó el 25 de mayo

View this post on Instagram

💙💛💙 25 DE MAYO SIN RESPIRAR x @lalo.mirlo | 🔊 Subí el volumen. ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⚡ El 25 de mayo de 1810 juró la Primera Junta de Gobierno Patrio y el país empezó a ser libre. Bueno, un poco más libre. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🇦🇷 Hace 209 años Argentina era un Virreinato del Río de la Plata que dependía de España. Hasta que los patriotas se reunieron en el Cabildo para pilotear la situación y decidir el destino del país. ¿Fidelidad? Sólo cuando rajaron al Virrey se llegó a un 25 de mayo lluvioso y multitudinario en lo que hoy es nuestra Plaza de Mayo ❤️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ☝️ Igual, @lalo.mirlo lo explica mejor y sólo en 1 minuto 🥘 ¿Comemos un locro? 🙂