Silvia Torres Luyo elegida por Japón para exponer una de sus obras

La artista santafecina, nacida en Esperanza se encuentra presentando “Calma al atardecer” una de las obras de su muestra “El tigre y la mariposa. Tintas en papel de arroz” en el museo: Centro Nacional de Arte de Tokio o NACT. Fue invitada por los Directores de Art Beyond Boundaries Tohun Kobayashi y Harumi Tohsei Kobayashi. La exposición denominada: Art Beyond Boundaries Exhibition in The National Art Center, Tokyo, alberga más de más de 500 obras de 33 países y regiones, y muchas personas visitan la muestra todos los días.

La exposición se inauguró el 27 de enero del año corriente con invitados de las embajadas de Tayikistán, Turkmenistán, Kirguistán, Uzbekistán, Kazajstán y Hungría. Permanecerá abierta hasta el 5 de febrero.

Centro Nacional de Arte de Tokio

El 国立新美術館(Kokuritsu-Shin-Bijutsukan) es un museo dedicado a exposiciones temporales que se encuentra en el distrito de Roppongi, en el centro de Tokio. El mismo fue creado por el arquitecto japonés Kisho Kurokawa.

El Centro Nacional de Arte de Tokio es una de las muestras de arte contemporáneo más grandes del país. El museo presenta cuatro exposiciones rotativas repartidas en 150,700 pies cuadrados y 12 galerías. Incluye desde acuarelas japonesas contemporáneas hasta caligrafía y obras tridimensionales de técnica mixta.

Acerca de la Exposición

Art Beyond Boundaries Exhibition in The National Art Center, Tokyo comenzó como una exposición centrada en la pintura con tinta, que tiene una profunda tradición como expresión artística asiática. Hoy en día se exponen muchas obras no sólo de Asia y la región del Pacífico, sino también de Europa. Los géneros de las obras son diversos, incluyendo pintura, caligrafía, vídeo y escultura.

La técnica de pintura de tinta

La artista se dedica a la pintura oriental denominada Sumi-e. Su amor por la naturaleza, el arte y la meditación la llevaron a profundizar en esta rama de la pintura de tinta. El sumi e tiene origen en China, en la dinastía Tang (618 – 907) con el florecimiento de la poesía, la danza, la música y la caligrafía. Llega a Japón con el budismo zen y se desarrolla dentro de los preceptos de la estética del yuugen (profundidad), el datsuzoku (desapego) y el seiyaku (quietud interior), entre otros. La tinta y el agua dialogan sobre papeles de arroz, bambú y otras fibras, los pinceles, se convierten en la prolongación del brazo y del propio ser del pintor, y despliegan “soplos de vida” como diría el maestro Shitao. La búsqueda está en el vacío, en la contemplación más que en la forma: pintar el vuelo de un ave, no el ave…

Sobre la artista

Silvia se inició en este arte con Sensei Julieta Jiterman, y continuó su formación con Sensei Carina Gulio en los estudios de pintura china tradicional, pintura japonesa sumi e, con temas como paisaje, montaña, cascada, aguas en general, árboles, arboles especiales, árboles autóctonos, insectos, roca, agua, aves, flores y plantas, dragón, entre otros

Además, es alumna de Sensei Luciana Rago (Madrid, España) y ha ampliado su mirada con literatura antigua japonesa, haikus, tankas, entre otros.

A dictado cursos, conversatorios y talleres en la ciudad de Santa Fe y Esperanza, y participado de muestras y exposiciones. Su última presentación se denominó: “El Tigre y la mariposa”.

Durante los meses de octubre y noviembre de 2023 viajó a Japón para continuar con su formación en el arte de la pintura de tinta. Tomó clases de sumi e con Sensei Tohsei Harumi Kobayashi, directora de la Internacional Association of Sumi en Kamata, Tokio; con Sensei Bifu_Nakatani. Bifu_ryu, en Nara; y una formación especial de fabricación de tinta en barra con Sensei Bokuen Nagano, artesano de tinta de sexta generación en su taller Kinkoen en Naramachi. Así como la experimentación en la fabricación de papel washi, considerado patrimonio cultural por la ONU, en Mino Japanese Paper Museum en Mino, Gifu.

Además, es estudiante de idioma japonés, de caligrafía budista zen con Sensei monge Mumon Korinji soto zen y practicante de meditación. También nutre su arte dedicándose a bailar tango, diseñando en su agencia Lakhu y desarrollándose académicamente en la docencia y la investigación en la Universidad Nacional del Litoral.

Proyecciones

Los próximos proyectos de Silvia tendrán nuevos destinos, en abril dictará un curso en Chile, en mayo en España, con una exposición en Asturias, y posiblemente continúe la formación en sumi e en Japón y Corea en el 2025.