Siguen en aumento los casos de Covid: 1.531 en el país y uno en Santa Fe

Son 23 las provincias afectadas con casos de COVID-19. Catamarca sigue siendo el único lugar de la Argentina que no confirmó ningún caso. San Luis, La Pampa y Tierra del Fuego no registraron casos en los últimos 15 días. Asimismo, el ministerio de Salud confirmó que son 280 personas internadas en cuidados intensivos.

